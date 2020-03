Petra en Patrick balen dat hun reis naar Amerika niet doorgaat, met dank aan Trump

"Ik dacht woensdagavond al: ik ga onze reis naar New York annuleren, want dadelijk kunnen we niet meer terug. Donderdagochtend las ik dat president Trump mijn reis al afgeblazen heeft", vertelt Petra.

"Ik maakte met mijn dochter wel vaker kleine reisjes maar dat was dan binnen Nederland. Voor haar 21e verjaardag wilde ik eens echt uitpakken. Omdat ze al jaren naar New York wil, hebben we haar twee jaar geleden deze vakantie cadeau gedaan. Onder meer studie kwam het er niet eerder van. Nu wordt het onverwacht nog meer uitgesteld, maar vroeg of laat gaan we een keer naar de Big Apple."

Trump

Verderop in Heeze wordt er iets steviger gebaald. In huize Van Hees staat een streep door de rondreis van Patrick en zijn vrouw Marianne. "We zouden 9 april vertrekken om een dikke drie weken door West-Amerika te trekken. Dat gaat nu niet omdat Trump de komende dertig dagen geen Europese vluchten toestaat."

"We hebben nu vooral veel vragen en onzekerheden", gaat Patrick verder. "Krijgen we onze kosten vergoed? Kunnen we later alsnog onze reis maken? Kan ik mijn vrije dagen terugkrijgen op mijn werk? Op al deze vragen kan niemand mij antwoord geven. Het is een compleet nieuwe situatie, die ook nog eens dagelijks verandert."

Patrick vertelt dat hij sinds zijn huwelijk verre reizen maakt met zijn vrouw. "Thailand, Indonesië en Zuid-Afrika hebben we al bezocht. Reizen door Amerika stond al lang op ons verlanglijstje en dat zou nu dan gaan gebeuren. We zouden verschillende natuurparken bezoeken en natuurlijk steden als Las Vegas."

"Mijn vrouw zei woensdagavond al dat ze er een slecht gevoel over had", zegt Patrick. "Ik werk door corona vanuit huis en las vanmorgen als eerste het nieuws. Ik ben meteen naar mijn nog slapende vrouw gegaan met de mededeling dat ik goed nieuws heb en en slecht nieuws. Het positieve nieuws is dat ze erg goed kan aanvoelen en het slechte nieuws is dat onze reis niet doorgaat."