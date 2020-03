Geen sportwedstrijden en evenementen tot 31 maart, ook Eredivisie ligt plat

DEN HAAG -

Er gaat voor de rest van de maand een streep door alle sportwedstrijden waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn. Dat maakte minister-president Mark Rutte donderdagmiddag bekend tijdens een persconferentie in Den Haag, over extra maatregelen om het coronavirus in te dammen. De KNVB bevestigt dat ook de Eredivisie stilgelegd is.