Onrust onder Bossche basketballers: 'Sommigen bellen iedere dag met hun moeder'

Er is flinke onrust ontstaan bij een aantal Amerikaanse basketballers van Heroes Den Bosch. Door het besluit van de Amerikaanse president Trump tot een inreisverbod voor Europese landen overwegen spelers van Den Bosch om per direct terug te keren naar Amerika. Clubeigenaar Bob van Oosterhout snapt de spelers: "Als mijn dochter in China zou zijn, dan zou ik ook willen dat ze snel terugkomt."

Het inreisverbod gaat vrijdagnacht in. Bij Heroes spelen vijf Amerikanen. Bob van Oosterhout heeft bij een aantal de angst in de ogen gezien. "Sommigen hebben elke dag hun moeder aan de lijn. Ze willen terug naar hun familie." Hij benadrukt dat de club de gezondheid van de spelers elke dag in de gaten houdt. "

Van Oosterhout wil zijn spelers niet tegenhouden als ze echt terug willen. "Ze zijn bang dat Trump de grenzen sluit en dat ze niet meer naar huis kunnen." Het probleem speelt ook bij andere basketbalclubs.

'Geen definitief afscheid'

Overigens zal het volgens van Oosterhout geen definitief afscheid worden. Hij gaat er vanuit dat de spelers die weggaan, terugkomen om de competitie of de play-offs af te maken.

Vanwege het Coronavirus is de eerst volgende wedstrijd van Heroes Den Bosch zondag in Den Helder al afgelast. Vooralsnog is de competitie niet stilgelegd, zoals in het ijshockey. In de NBA, maar ook in België is al wel besloten om de basketbalcompetities voorlopig te onderbreken.