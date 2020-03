Carnavalsoptocht in Tilburg definitief van de baan

De optocht in Kruikenstad gaat definitief niet door. Vanwege de storm met carnaval was D'n Opstoet eerder verplaatst naar 22 maart. Nu er vanwege het coronavirus tot 31 maart niet meer dan honderd mensen bij elkaar mogen komen, wordt de optocht afgelast.

"Als carnavalsstichting hebben we het moeilijke besluit genomen om D’n Opstoet niet nogmaals te verplaatsen. De nieuwe datum zal te ver van carnaval afliggen. Daarnaast starten de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al snel", zo maakt de organisatie van de Tilburgse optocht bekend.

"Dit besluit doet pijn bij iedereen met een groen-oranje hart. Vele Kruiken en Kruikinnen hebben maandenlang naar D’n Opstoet toegeleefd. We leven mee met de bouwers en onze optochtcommissie die hard hebben gewerkt tijdens de voorbereidingen."

Vanwege het slechte weer werd ook de optocht in dorpen als Ulvenhout, Nuenen, Veghel, Helvoirt, Moergestel, Udenhout naar 21 of 22 maart verplaatst. Deze organisaties hebben formeel nog niets bekendgemaakt, maar aangezien op een optocht altijd veel mensen afkomen is de kans groot dat ook deze parades niet door kunnen gaan.

Andere evenementen

Ook andere evenementen hebben last van het besluit van de overheid, zo zijn alle sportwedstrijden tot het einde van de maand afgelast. De raadsvergaderingen in verschillende steden zoals Eindhoven worden geschrapt.

Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) sluiten zowel in Eindhoven als Tilburg enkele cafés de deuren. "In Tilburg gaat het om ongeveer drie horecagelegenheden", zegt een regiomanager van KHN.

Premier Rutte liet weten dat er speciaal voor Brabant nog aanvullende maatregelen komen, daar wordt later meer over bekend. Of pretparken zoals de Efteling wel openblijven, is onduidelijk. De Efteling bekijkt nog wat de maatregel voor hen betekent, ze zijn in overleg.

Het kabinet kiest ervoor op scholen open te houden. Wel moeten universiteiten de hoorcolleges online geven. Overigens is een studente in Eindhoven een petitie gestart om de TU Eindhoven te sluiten.

Tilburg University onderzoekt nog wat de maatregelen betekenen. "We hadden al veel colleges online staan. We bekijken nu wat we nog meer kunnen doen. En voor Brabant komen ook nog andere maatregelen, dus we weten het nu nog niet exact." De universiteit verwacht morgen meer te weten.

