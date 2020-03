Carnavalsoptochten in Brabant definitief van de baan

"Als carnavalsstichting hebben we het moeilijke besluit genomen om D’n Opstoet niet nogmaals te verplaatsen. De nieuwe datum zal te ver van carnaval afliggen. Daarnaast starten de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al snel", zo maakt de organisatie van de Tilburgse optocht bekend.

"Dit besluit doet pijn bij iedereen met een groen-oranje hart. Vele Kruiken en Kruikinnen hebben maandenlang naar D’n Opstoet toegeleefd. We leven mee met de bouwers en onze optochtcommissie die hard hebben gewerkt tijdens de voorbereidingen."

Verdriet

Ook de optochten in Dongen, Nuenen, Galder, Veghel, Helvoirt en Cuijk zijn tot verdriet van de organisaties van de baan. "We hebben geen andere keuze. We willen de bouwers nog wel foto's in laten sturen, zodat wij die kunnen delen met de inwoners", zegt de organisatie in Helvoirt.

"Verzetten heeft geen zin, dan wordt het zomercarnaval. Het mag ook niet van de overheid, laten we dan niet eigenwijs zijn", zegt de Veghelse organisatie. "Jammer, want het zou zondag een prachtige dag worden met mooi weer."

Niet naar voorjaar verzetten

"We ontkomen hier niet aan. Verzetten heeft geen zin, bij halfvasten kun je je nog iets bedenken, maar een carnavalsoptocht in april of later is geen optie", zegt de optochtvoorzitter van Cuijk.

"Alles kan opgeborgen worden en volgend jaar weer uit de kast op 14 februari 2021," laat de optochtencommissie in Halder (Maerkrattenland) weten.

t Halfvastenbal in Hoeven dat voor zaterdag gepland stond, gaat ook niet door. De organisatie kijkt nog naar een nieuwe datum.

De organisatie van de Halfvastenoptocht in Oss doorgaat, wil nog niet zeggen of de optocht doorgaat. "We hebben contact gehad met de Veiligheidsregio en maken morgen meer bekend over hoe en wat." Eerder deze week meldde de organisatie op haar Facebook al dat er naar een optocht in de zomer (zomercarnaval) wordt gekeken.

Vanwege het slechte weer werd ook de optocht in dorpen als Ulvenhout, Moergestel en Udenhout naar 21 of 22 maart verplaatst. Deze organisaties hebben formeel nog niets bekendgemaakt, maar aangezien op een optocht altijd veel mensen afkomen is de kans groot dat ook deze parades niet door kunnen gaan.

