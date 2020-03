RIVM: coronavirus in Brabant niet meer in te dammen

DEN HAAG -

Op sommige plekken in vooral Brabant is het niet langer mogelijk het coronavirus 'in te dammen'. In onze provincie breekt een nieuwe fase aan, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "De situatie in Nederland is mogelijk aan het kantelen", zei Jaap van Dissel van het RIVM tijdens een speciale persconferentie over het coronavirus donderdagmiddag in Den Haag.