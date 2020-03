Coronaprovincie Brabant is in een nieuwe fase beland, wat betekent dat?

In amper twee weken tijd heeft het coronavirus Brabant in de houdgreep genomen. Via ingrijpende maatregelen hoopt de overheid het virus alsnog een halt toe te roepen. Er is, zeker in Brabant, nu een nieuwe fase aangebroken, zegt het RIVM.

In de persconferentie van het kabinet en RIVM sprak men in officiële taal over de 'mitigatiefase'. De rappe verspreiding van het virus leidt ertoe dat de GGD's contactonderzoeken niet meer kunnen bijbenen. Indammen, wat tot nu toe gepredikt werd, is daarom een schier onmogelijke opgave. De grip op het virus lijkt kwijt.

"We moeten kunnen garanderen dat ouderen en personen met onderliggende gezondheidsproblemen altijd goede zorg krijgen", zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Voor ouderen kan het coronavirus een groot gevaar vormen. Dat laten sterftecijfers in Italië zien: 81 jaar is de gemiddelde leeftijd van de mensen die daar aan het virus sterven. Vaak waren zij al verzwakt door chronische ziektes. De infectieziekte kan tot een dubbele longontsteking leiden, waardoor ouderen op intensive cares belanden. Italiaanse ziekenhuizen kunnen de toeloop van patiënten echter niet aan.

Extra oog voor kwetsbare mensen

In ziekenhuizen en verzorgingshuizen ligt de focus op zieke en oudere mensen. Mits nodig moeten zij met voorrang getest kunnen worden op het coronavirus en de juiste zorg krijgen. Ook als er een tekort aan materialen dreigt, benadrukt Timen. "Het is belangrijk dat we bij hen snel kunnen ontdekken wat er aan de hand is." De piekbelasting in ziekenhuizen onder controle houden is daarom van groot belang. "Alleen dan kunnen getroffenen op tijd geholpen worden", legt Timen uit.

Dat blijkt geen gemakkelijke opgave. In Brabantse ziekenhuizen dreigt een capaciteitsprobleem te ontstaan. Dit komt door het fors stijgende aantal besmettingen in onze provincie. Van de 614 besmette mensen wonen er 273 in Brabant. Van meer dan de helft is de bron van wie zij het virus kregen onbekend.

Deskundigen vermoeden dat veel meer mensen het coronavirus onder de leden hebben, dan officieel bekend. Dit heeft volgens Jos van de Sande, oud-hoofd infectieziektenbestrijding bij GGD Hart voor Brabant, voor een kantelpunt gezorgd. "We hebben het besmettingspatroon niet meer in de hand", licht hij toe.

Italiaanse toestanden voorkomen

De donderdag aangekondigde maatregelen moeten Italiaanse toestanden voorkomen. En daar speelt de tijdelijke 'sociale onthouding' een cruciale rol in. Op deze wijze wil men ongemerkte verspreiding van het virus aan kwetsbare ouderen voorkomen. Brabant loopt daarin voorop, omdat hier volgens het RIVM de druk op ziekenhuizen met de dag toeneemt.

LEES OOK:

Waarom verregaande coronamaatregelen in Brabant volgens experts broodnodig zijn

Bekijk hieronder de persconferentie van het kabinet