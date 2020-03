Capaciteitsprobleem dreigt in ziekenhuizen, nu aantal coronabesmettingen flink blijft stijgen

In het Tilburgse ziekenhuis is een speciale kamer ingericht voor coronapatiënten.

Er dreigt een capaciteitsprobleem in de Brabantse ziekenhuizen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Door de opname van coronapatiënten, neemt de druk toe. “Het wordt spannender”, zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, op Radio 1.

“We zien op sommige plekken in Brabant dat het spannend aan het worden is. Door het uitplaatsen van coronapatiënten naar andere ziekenhuizen in het land, lukt het om de druk weer af te laten nemen. Maar als dat op meerdere plaatsen in dit volume toeneemt, dan komen we qua IC-capaciteit echt in de problemen”, zegt Berden.

Piek nog niet in zicht

De bestuurders van de Brabantse ziekenhuizen overleggen dagelijks over de situatie. Ook wordt er gewerkt aan nooddraaiboeken en wordt er gekeken of extra apparatuur achter de hand gehouden kan worden.

In de Brabantse ziekenhuizen zijn in de afgelopen 24 uur meer dan 20 nieuwe patiënten opgenomen, zo meldt Berden. “De piek is nog niet in zicht. Het zijn er meer dan de dag ervoor en zeker meer dan het afgelopen weekend.” Later op de dag komt het RIVM met nieuwe cijfers over het aantal geregistreerde besmettingen.

Tekort aan testen

Volgens de bestuursvoorzitter van het Tilburgse ziekenhuis, dreigt er ook een tekort aan de testen waarmee wordt gekeken of iemand besmet is met het coronavirus. “We zien al dat we in Brabant een relatief tekort hebben aan testen. Hierdoor kunnen we onze medewerkers straks mogelijk niet meer testen, omdat we de voorkeur geven aan patiënten.”

Donderdagmiddag is er opnieuw crisisoverleg in Den Haag. Om één uur komt het kabinet samen om te overleggen over de situatie en extra maatregelen. Na het crisisoverleg is een persconferentie gepland. Omroep Brabant zendt deze live uit op app, site, Facebook en televisie.

LEES OOK: Opnieuw crisisoverleg in Den Haag over coronavirus, mogelijk nieuwe maatregelen