Opnieuw crisisoverleg in Den Haag over coronavirus, mogelijk nieuwe maatregelen

Er is donderdagmiddag opnieuw crisisoverleg in Den Haag vanwege de uitbraak van het coronavirus. Om één uur komt het kabinet samen om te overleggen over de situatie en extra maatregelen. Na het crisisoverleg is een persconferentie gepland. Omroep Brabant zendt deze online live uit.

Maandag was er ook een crisisoverleg in Den Haag. Daarbij was burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch namens de drie Brabantse veiligheidsregio’s aanwezig. In dat overleg werd besloten om de maatregelen in Brabant verder op te schroeven. Zo werd iedereen verzocht om zeker tot en met komende maandag thuis te werken. Een dag later werd bekend dat grote evenementen in Brabant voorlopig worden verboden.

De verwachting is dat donderdag extra maatregelen worden aangekondigd om zo de verspreiding van het coronavirus binnen Nederland tegen te gaan.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.