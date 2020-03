Theaters in Brabant sluiten de deuren voor de rest van de maand

Het Chassé-theater in Breda sluit de deuren voor de rest van de maand.

Theaters Tilburg

Ook in Tilburg blijft het theater dicht. Rob van Steen, directeur van Theaters Tilburg: "We hebben een total shutdown tot 31 maart." Dat geldt dus óók voor voorstellingen waar minder dan honderd mensen naartoe zouden komen. "We moeten helderheid geven aan iedereen. Het heeft ook geen zin om in zo'n gebouw als dit met dertig man te gaan zitten."

Wat de gevolgen zijn voor het theater, kan hij nog niet overzien: "Ik ben nu bezig met een bericht aan alle medewerkers. Komende dagen onderzoeken we welke voorstellingen kunnen verschuiven naar juni en eind mei. Dat is niet voor al het aanbod mogelijk. Maar zo hopen we de schade te beperken. "

Theater aan de Parade Den Bosch

Ook Theater aan de Parade in Den Bosch is tot het eind van deze maand gesloten. Alle voorstellingen worden afgelast. Stephanie Vorstenbosch van het Theater aan de Parade: "We vinden het vooral belangrijk dat we aan de gezondheid van bezoekers, personeel en artiesten denken. We hadden vanmorgen al besloten de voorstellingen de komende tijd te annuleren. Voor ons gaat het om zo'n dertig voorstellingen in totaal die we moeten afzeggen."

Wel adviseert het theater aan mensen die een kaartje hadden voor een voorstelling, dat te bewaren: "We proberen alle voorstellingen te verplaatsen en dus op een later tijdstip in te halen."

Parktheater Eindhoven

Ook het Parktheater in Eindhoven blijft de komende weken dicht en bericht alle kaartkopers over de gevolgen. Voor een aantal voorstellingen die de komende weken gepland stonden, zijn al alternatieve data gevonden. Mensen die al een kaartje voor een voorstelling hebben, krijgen daarover bericht.