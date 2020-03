Wat gaat er eigenlijk nog wel door? Theaters, musea, sport, alles wordt afgelast

Iedereen moet thuis blijven als ze klachten hebben. Evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd personen worden afgelast. Dus massaal laten musea, concertzalen, theaters en sportbonden weten dat ze dichtgaan of dat hun evenementen of wedstrijden niet doorgaan. En ook de uitgestelde carnavalsoptochten gaan (weer) niet door.

Er gaat voor de rest van de maand een streep door alle sportwedstrijden, waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn. De Eredivisie ligt de komende weken stil. De amateurvoetbalwedstrijden zijn voor de komende drie weekenden afgelast en ook in de verdere amateursport zal weinig gebeuren. Dus geen hockey, volleybal of korfbal.

Niet alleen de sportwereld wordt geraakt. Minister-president Rutte zei daarover: "Wij willen eigenlijk helemaal geen bijeenkomsten van meer dan honderd mensen zien." Specifiek noemde hij theaterbijeenkomsten en concerten, maar ook bijeenkomsten op het werk met meer dan 100 man. En feesten en partijen.

Meteen na de persconferentie van donderdagmiddag van Rutte gaven veel organisaties aan dat ze stoppen met hun activiteiten tot 31 maart. Zo sluit het Chassé-theater in Breda de deuren de komende weken. Theaters Tilburg blijft ook dicht, net als het Theater aan de Parade in Den Bosch en het Parktheater in Eindhoven. Ook kleinere theaters als De Kring in Roosendaal geven gehoor aan de oproep.

Rob van Steen, directeur van Theaters Tilburg: "We hebben een total shutdown tot 31 maart." Dat geldt dus óók voor voorstellingen waar minder dan honderd mensen naartoe zouden komen. "We moeten helderheid geven aan iedereen. Het heeft ook geen zin om in zo'n gebouw als dit met dertig man te gaan zitten."

Enkele musea die voor de rest van de maand de deuren sluiten: Het Noordbrabants Museum in Den Bosch, Museum De Pont in Tilburg, Kasteel Heeswijk in Dinther en het Van Gogh Museum Etten-Leur. Maar het zijn er vast nog veel meer of ze zijn zich aan het beraden.

Burgemeester Jan Boelhouwer stopt in Gilze-Rijen, maar hij moet het doen zonder afscheidsbijeenkomst. Die is nu van de baan. Veel feesten en partijen worden afgezegd, Indoor Brabant gaat niet door, ook niet zonder publiek. Nationaal Monument Kamp Vught sluit ook tot 31 maart de deuren.

En zo blijft de lijst maar groeien...