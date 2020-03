Brabantse musea sluiten deuren vanwege coronavirus

Veel musea in Brabant sluiten de deuren voor de rest van de maand om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ze volgen daarmee de richtlijnen van het RIVM.

Enkele musea die voor de rest van de maand de deuren sluiten:

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch

Museum De Pont in Tilburg

Kasteel Heeswijk in Dinther

Van Gogh Museum Etten-Leur

Eerder deze week ging het Philips Museum in Eindhoven al dicht.

Het Van Abbemuseum in Eindhoven is zich nog aan het beraden. Donderdagmiddag was daar nog geen besluit over genomen.

Museum Helmond legt de grens voorlopig nog bij honderd bezoekers. Daarna gaat de deur op slot.

'Al veel minder bezoekers'

De afgelopen dagen waren er al veel minder bezoekers dan anders, laat een woordvoerder van het Noordbrabants Museum weten: "Er kwamen ongeveer honderd bezoekers per dag." Personeel blijft wel gewoon aan het werk.