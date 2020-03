Dankzij dove Machiel eindelijk een gebarentolk tijdens de coronacrisis

Donderdagmiddag zit Ouwerkerk met een glimlach naar de persconferentie van de overheid te kijken. ‘’Eindelijk een gebarentolk. Hier hebben we vijftien jaar voor gestreden’’, zegt een dolgelukkige Machiel.

Moedertaal

Dankzij de actie van maandagavond heeft de overheid bij de persconferentie een gebarentolk ingezet. Naast de Minister van Volksgezondheid wordt de moedertaal van Machiel uitgebeeld. "Dat is veel beter dan ondertiteling", zegt Machiel terwijl hij aandachtig naar de livestream kijkt. "Bij ondertiteling zie ik geen emoties, ik weet niet hoe serieus het is. Nu kan ik ontspannen kijken."

De actie van maandagavond was heel spontaan. "Ik zag een cameraploeg staan en ben toen heel snel naar huis gegaan. Daar heb ik een stuk karton gepakt en er wat op geschreven." Machiel twijfelde heel even of hij het wel moest doen. ‘’Maar ik dacht: fuck it, de overheid laat ons stikken.’’

VN Verdrag

Volgens Ouwerkerk is het een recht dat ook doven en slechthorenden goed geïnformeerd worden. "Dat staat in een VN verdrag die de Nederlandse overheid ook heeft ondertekend", verduidelijk Machiel. Donderdagmiddag werd dan eindelijk naar Machiel geluisterd. "Ik ga een biertje drinken. Ik ben heel gelukkig."

Overigens had de NOS ook naar de noodkreet van Machiel geluisterd. Tijdens het extra journaal was een gebarentolk in beeld. En op het kanaal NPO Nieuws wordt ook een tolk ingezet tijdens het NOS Journaal van acht uur.