Extra coronamaatregelen voor Brabant pas na het weekend bekend

Bij een persconferentie donderdag meldden premier Rutte en het RIVM dat in Nederland verschillende maatregelen genomen worden om verspreiding van het virus te beperken. Door heel het land moeten evenementen met meer dan honderd mensen worden afgelast. Daardoor maakten hogescholen en universiteiten al bekend dat er tot 31 maart geen colleges zijn. Ook zwembaden en sommige horecagelegenheden sluiten de deuren.

Voor Brabant zouden later op de dag aanvullende maatregelen komen, stelde Rutte donderdagmiddag. Onze provincie telt namelijk de meeste coronagevallen. Die maatregelen komen dus pas na het weekend.

'De tijd nemen'

"Binnen onze regio's zijn we nu aan het beoordelen of voor Brabant nog aanvullende maatregelen nodig zijn. We doen dit in een zorgvuldig traject. We betrekken bij onze beraadslagingen de informatie en adviezen van RIVM, GGD en andere experts. De komende dagen nemen wij daarvoor de tijd. Dat is noodzakelijk om afgewogen besluiten te nemen", zo stellen burgemeesters John Jorrisma (Eindhoven), Theo Weterings (Tilburg) en Jack Mikkers (Den Bosch) in een gezamenlijke verklaring namens de drie veiligheidsregio's.

Verder stellen de burgemeesters: "Voor Brabant is het van groot belang dat Brabanders de landelijke maatregelen opvolgen. Zoals het RIVM vanmiddag aangaf, is onze provincie op een kantelpunt aanbeland. Dat betekent dat onze oproep om sociale contacten tot een minimum te beperken en geen nieuwe sociale contacten aan te gaan, onverkort van kracht blijft. Dit is ook van groot belang voor de gezondheid van ouderen en kwetsbaren in onze provincie."

