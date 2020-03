Efteling open ondanks coronavirus en daar is niet iedereen het mee eens

Een woordvoerder van de Efteling liet donderdagavond weten dat het attractiepark 'nog steeds in afwachting is van het advies van de Brabantse veiligheidsregio’s'. "Dit advies wordt in de loop van deze vrijdag verwacht." Daarom is het attractiepark vooralsnog gewoon open.

Wel zijn het Efteling Theater en het Efteling Golfpark gesloten tot en met dinsdag 31 maart en is een streep gezet door alle zakelijke evenementen en arrangementen voor meer dan honderd mensen. Hotels en resorts zijn wel open, in ieder geval tot maandag.

Eerder op de dag kondigde de Efteling al een aantal maatregelen aan:

Het aantal bezoekers in de wachtrij voor attracties wordt beperkt.

Bij de horecagelegenheden in het park worden wat tafels weggehaald, zodat bezoekers ook daar wat meer verspreid komen te zitten.

Bij de hoofdentree van de Efteling worden zoveel mogelijk kassa's geopend, zodat mensen niet lang in de rij hoeven te staan.

Er zijn blijkbaar nog steeds mensen die niet snappen dat dit echt geen gewoon griepje is.

Toch zorgt het besluit het park voorlopig open te houden voor verbazing. Zeker omdat premier Mark Rutte donderdagmiddag zei dat evenementen waar meer dan honderd mensen op afkomen, worden afgelast. Volgens de Efteling is sluiting van het attractiepark niet nodig omdat het park groot is. "De gasten zijn verspreid over het hele park en er is veel buitenlucht."

Andere grote attractieparken zoals Disneyland Parijs en Disney World zijn wel gesloten vanwege het coronavirus.

"Helaas gaat winst voor de gezondheid", reageert Marion op social media. "Best triest eigenlijk." Ook Demi snapt het niet. "Een golfpark waar je megaver uit elkaar staat, gaat dicht in verband met het virus en het park waar je dicht bij elkaar in de rij staat, blijft wel open?"

'Veiligheid boven alles, toch?'

Monique verbaast zich erover dat er kennelijk nog steeds mensen zijn 'die blijkbaar niet snappen dat dit virus echt geen gewoon griepje is'. "Veiligheid voor alles, toch?", vraagt Denise zich af.

Anderen zien het probleem niet zo. Varsha schrijft: "Je wordt toch niet met het mes op de keel gedwongen te gaan? Neem zelf je verantwoordelijkheid." Jeroen knikt: "Men heeft zelf de keus hier naartoe te gaan."

Ook Jacqueline steunt het besluit van de Efteling. "Het is een megagroot park waar je het grootste deel van de tijd buiten loopt. En met milde klachten moet je thuisblijven, dus niet in een pretpark zijn. Ik zie het probleem niet."

Bij alles wat we doen, heeft veiligheid de hoogste prioriteit.

Ook Efteling-woordvoerder Steven van Gils wijst erop dat mensen gevraagd wordt 'sociaal terughoudend' te zijn. "Dus iedereen moet naar zichzelf kijken of hij of zij naar de Efteling wil komen. We merken overigens dat het rustig is in het park, waardoor het voor ons ook gemakkelijk is om grote groepen een beetje gescheiden te houden."

Van Gils benadrukt dat bij het attractiepark winst zeker niet boven gezondheid gaat. "Bij alles wat we doen, heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Maar we willen ons op dit moment echt laten leiden door de instanties die echt verstand hebben van dit onderwerp en ons daar het best in kunnen adviseren. Zolang die geen advies hebben uitgebracht, nemen wij nog geen besluit."

Libema en Monkey Town

Ook de Brabantse dierenparken zoals Beekse Bergen, Zooparc Overloon en Dierenrijk zijn vooralsnog gewoon open, vertelt Linda Engels van Libema. "Maar vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn er wel aanpassingen. Alle plekken waar mensen samenkomen, bijvoorbeeld bij diervoederpresentaties in de dierenparken, zijn afgelast. Ook de binnenverblijven – soms kunnen mensen in stallen kijken en zo – zijn gesloten voor het publiek. En de horeca is afgeschaald. We hebben daar maximaal zestig plaatsen."

Ook de Libema-vakantieparken zijn nog open. "Maar met wat aanpassingen.” Ze benadrukt dat Libema 'alle adviezen volgt'.

Ook Monkey Town - bekend van de kinderspeelparadijzen in Bergen op Zoom, Breda, Mierlo, Valkenswaard, Veghel en Waalwijk - laat weten dat de instructies van het RIVM en de GGD ‘strikt worden opgevolgd’ en dat haar beleid wordt afgestemd op het beleid van de regering. Dit betekent dat Monkey Town-vestigingen geopend blijven voor het publiek.

