Carnaval wordt zomercarnaval, maar waar blijf je zo lang met die wagens?

In Oosterhout weten ze al hoe zomercarnaval voelt. (Foto: Omroep Brabant)

OSS -

Oss viert dit jaar zomercarnaval. De Osse carnavalsstichting heeft dit besloten nu voor de tweede keer de carnavalsoptocht is afgeblazen: de eerste keer vanwege het weer en nu vanwege corona. Zaterdagavond 20 juni is er een feest en op zondag 21 juni is er een optocht.