Frank Lammers heeft veel tijd over door corona: 'Voor niets die lap tekst uit mijn hoofd geleerd'

Frank Lammers zit midden in een theatertour met de voorstelling Marx, een monoloog van Het Zuidelijk Toneel (HZT), maar die ligt nu stil. Op Instagram laat de acteur uit Mierlo weten dat hij door het coronavirus ineens veel tijd over heeft, terwijl hij een enorme lap tekst uit zijn hoofd heeft geleerd. Hij biedt aan om zijn stuk in een schuur of huiskamer bij mensen thuis te spelen.

Piet Menu, de artistiek leider van HZT, heeft het drukker dan ooit. Donderdag werd bekend dat alle theaters de deuren sluiten en dat betekent dat alle vijf producties van zijn theatergezelschap stilliggen. Dat betekent niet niets doen, maar voor Piet vooral heel veel regelen.

Volgende week zaterdag zou de voorstelling Casting The Pass in de Tilburgse schouwburg in première gaan. Een actueel stuk over de MeToo-beweging. Maar net als de vier andere producties is de voorstelling gecanceld en zelfs niet tot een try-out gekomen. Alles ligt stil.

Geen verrassing, volgens Piet Menu van HZT: "Het komt niet als donderslag bij heldere hemel, dat je denkt: oei, daar hebben we nog niet aan gedacht. Sinds een week zeggen we al tegen alle werknemers die hoesten of verkouden zijn: 'Blijf alsjeblieft thuis.' En er zit nu ook niemand op kantoor."

Repetitie

Er wordt nog wel aan een kleine productie gewerkt in het gebouw aan de Ringbaan Oost in Tilburg. "Een klein groepje van vijf mensen repeteert nog in een heel grote repetitieruimte. Het fysieke contact wordt tot een minimum beperkt. Ook de groep van Casting The Pass blijft aan het werk. Als de corona weg is moeten we er wel weer staan."

Het afgelasten van alle voorstellingen in Nederland heeft natuurlijk ook financiële consequenties. Piet Menu: "Er is een algemene regel dat degene die annuleert ook de financiële gevolgen draagt. Dat is een redelijk heldere verdeling. Maar nu gaat het om een zaak van de volksgezondheid en is het eerder van belang dat we aan het grote ideaal denken. Wij gaan met de theaters praten en de theaters moeten dan met de overheid overleggen over de financiële gevolgen."

Of voorstellingen, zoals Marx en Casting The Pass, nog terugkomen in de theaters waar ze nu geannuleerd zijn is hoogst onzeker. De theaters moeten daarvoor plaats hebben en de acteurs moeten geen andere producties hebben waar ze moeten verschijnen. Dat moet allemaal nog uitgezocht worden.

