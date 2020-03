Advies om alle horeca in Brabant te sluiten vanwege het coronavirus

TILBURG -

Alle Brabantse cafés en restaurants zouden in verband met het coronavirus moeten sluiten. Dat advies geeft het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) aan de drie Brabantse veiligheidsregio's. Dat vertelde bestuursvoorzitter Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg vrijdagochtend in het Radio 1-programma '1 op 1'.