Advies om alle horeca te sluiten vanwege het coronavirus

Volgens Berden gaat het niet ver genoeg om bijeenkomsten van honderd mensen te verbieden, zoals nu landelijk afgesproken is.

Grens rond tien mensen

Hij zou graag zien dat dit aantal ‘fors omlaag’ wordt gebracht. "Dan moet je eerder denken aan een grens rond de tien mensen.” Daarnaast adviseert Berden strengere en dwingendere regels te stellen bij bezoekjes aan ouderen. Zij vormen tenslotte een kwetsbare groep mensen.

"Dit is een jong virus, dat we eigenlijk niet goed kennen", benadrukt Berden. "Wat we ook niet goed weten, is de ernst. Hoeveel mensen overlijden hier nou aan? En als iemand besmet is, weten we ook niet hoe groot de kans op overdracht in de omgeving is."

Extra maatregelen

Berden pleit daarom voor verregaande maatregelen in Nederland om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. En hij adviseert die maatregelen landelijk te nemen. "Aangezien de rest van Nederland een week achter lijkt te lopen op Brabant."

De veiligheidsregio's in Brabant beraden zich nog op extra maatregelen bovenop de landelijke regels die donderdag werden aangekondigd.