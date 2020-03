'Op de bank The Voice kijken met mijn vrouw', Danny Verbeek over het leven zonder voetbal

Met koorts op bed of met een gebroken been veel uren op de bank doorbrengen. Voor veel mensen is sport op tv dan een uitkomst. Maar met het coronavirus is dat geen optie. De sportwereld ligt ook voor het grootste gedeelte stil. Hoe kijken de sporters zelf naar de huidige situatie? We belden hierover met Danny Verbeek van FC Den Bosch.

Om acht uur vrijdagavond had Verbeek normaal gesproken aan de aftrap gestaan bij het duel tussen FC Den Bosch en TOP Oss. Maar er is een streep gezet door alle wedstrijden tot 31 maart.

Hoe kom je nu de dag door Danny?

“In principe is er nog niet veel veranderd door het afgelasten van de wedstrijden. We trainen voorlopig nog gewoon door. Misschien komt daar ook nog verandering in, maar op dit moment trainen we gewoon.”

Hoe is het om te trainen, zonder dat er een wedstrijd aan zit te komen?

“Normaal werk je ergens naar toe. Dan train je echt ergens voor. Dat is nu even anders. Het doel valt weg. Je moet topfit zijn en zorgen dat je geselecteerd wordt voor de eerste elf. Maar dat is nu weg. Je werkt nu naar begin april toe. Dan zou alles weer moeten beginnen, al twijfel ik sterk of dat ook zo is. Het programma gaat nog wel wat problemen opleveren. Het is een aparte situatie. Zoiets heb ik eerder niet meegemaakt.”

Een vreemde situatie, maar je staat er wel achter dat er geen wedstrijden zijn?

“Toen alleen de Brabants wedstrijden eruit gegooid waren vond ik dat wel vreemd. Bij Feyenoord zitten meer Brabanders op de tribune dan bij ons. Wat heeft het dan voor nut dat alleen wij niet spelen? Begrijp me niet verkeerd: gezondheid gaat boven alles, het is goed dat alles eruit gegooid is.”

Maak je je inmiddels zorgen over de huidige situatie?

“In het begin dacht je: het is China, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar het kwam steeds dichterbij. Nu is iedereen voorzichtig. Je zag de verandering ook op de club. Geen handen meer geven, scherper op de hygiëne."

Natuurlijk baal je van een slechte wedstrijd of als je een keer verloren hebt, maar gezondheid is veel belangrijker.

"Zelf kijk ik natuurlijk vooral naar mijn kinderen. Ze vallen niet in de risicogroep, toch ben je er mee bezig. Dat is het allerbelangrijkste. Wat dat betreft is alles relatief. Natuurlijk baal je van een slechte wedstrijd of als je een keer verloren hebt. Maar gezondheid is belangrijker. Ik kan allemaal clichés noemen, maar het is wel zo.”

Vrijdagavond geen duel met TOP Oss, wat doet Danny Verbeek dan?

“Op de bank zitten en The Voice kijken met de vrouw. En dat drie vrijdagen. Het is helaas niet anders, er zit niets anders op.”