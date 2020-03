9 vragen over het coronavirus aan commissaris van de Koning Wim van de Donk

Commissaris van de Koning Wim van de Donk geeft antwoord op onze 9 vragen:

De gevolgen van de coronacrisis zullen dit weekend volgens de commissaris voelbaar zijn in Brabant. “De gevolgen zijn immens. Brabanders zoeken elkaar op in het weekend. Er gaan heel veel feesten niet door. Dat is niet leuk. Het zal even stillekes zijn in Brabant. We zullen zien dat opa’s en oma’s even geen bezoek krijgen. Het is even een ander Brabant dan we van elkaar gewend zijn. En toch. We zullen het even met elkaar moeten doen. We moeten niet onderschatten wat hier aan de hand is.”

De Commissaris roept om goed naar elkaar om te zien. “Pleeg eens een telefoontje. Er zijn ouderen die extra kwetsbaar zijn voor het virus. Die moeten thuis blijven. Ze kunnen hun eenzaamheid misschien intensiever gaan beleven de komende dagen. Het kan geen kwaad eens een keer een extra telefoontje te plegen.”

