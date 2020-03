Efteling-directeur Fons Jurgens over sluiting: 'Ik heb geen oog dicht gedaan vannacht'

Volgens Fons Jurgens heeft de Efteling met de sluiting zijn verantwoordelijkheid genomen. "We hebben de afgelopen periode de maatregelen van de veiligheidsregio's en het RIVM strikt gevolgd. Donderdagavond laat hebben we na overleg helaas moeten besluiten vanwege de veiligheid van onze gasten en onze medewerkers dat het park dichtgaat. We hebben een dag extra genomen om er goed over na te denken. Het sluiten van het park was onze eigen beslissing."

Vreemde gewaarwording

Het op slot gooien van het park was een moeilijk besluit voor Jurgens. Heel moeilijk. In 2010 besloot de Efteling om voor 365 dagen per jaar open te zijn. "Helaas is dat nu tien jaar later niet gelukt. Ik werk al bijna vijfentwintig jaar bij de Efteling en heb dit nog nooit meegemaakt", vertelt Jurgens die nog niet goed weet wat hij ermee aan moet. "Het voelt onwennig, triest en het is een vreemde gewaarwording. We willen er zo graag zijn voor onze gasten en dat kunnen we nu niet."

Vrijdag arriveerde een flink aantal nieuwe gasten. Jurgens: "Het hotel en het resort blijven open tot maandag, maar de gasten mogen het park niet in. We hebben nog geprobeerd om onze gasten te bereiken, maar dat is niet bij iedereen gelukt. We gaan onze gasten ook niet meteen wegsturen. Er komt een goede compensatie."

Ook de gevolgen voor de 3500 personeelsleden zijn nog onduidelijk. "Dat gaan we de komende dagen bekijken. We zijn een fatsoenlijke werkgever", benadrukt Jurgens. Financieel staat het park misschien wel een grotere klap te wachten. "Daarover wil ik nog niet speculeren. Het bezoekersaantal is nu nog laag. Gelukkig is de lente in zicht en dan komen er ook weer meer bezoekers. Wat mij betreft mag het coronavirus snel weer verdwijnen."

