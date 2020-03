Dierenparken houden bezoekers even buiten de poort, 'welzijn dieren niet in het gedrang'

"Naar aanleiding van de genomen maatregelen en adviezen rondom het coronavirus van het RIVM, de Nederlandse overheid, de betreffende Veiligheidsregio’s en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) zijn Safaripark Beekse Bergen, ZooParc Overloon en Dierenrijk vanaf zaterdag 14 maart tot nader orde gesloten", zo luidt de verklaring.

Welzijn dieren

De dierenparken nemen met dit besluit het welzijn van hun bezoekers en medewerkers in acht, zo schrijven ze. "In overleg met de betreffende Veiligheidsregio bekijken we wanneer en onder welke omstandigheden de parken weer geheel of gedeeltelijk open kunnen. Het welzijn van de dieren komt niet in het gedrang."