Begint je achternaam met een A? Dan mag je in Aalburg 's ochtends naar de kerk

"De kerkganger met een achternaam beginnend met een A tot en met H, zijn ’s morgens welkom. De achternamen van I tot en met S mogen naar de middagdienst en de achternamen van O tot en met Z zijn 's avonds welkom”, aldus woordvoerder Van Rijswijk.

Maximaal twee kinderen per gezin

De leden van de gereformeerde gemeente Aalburg krijgen allemaal een brief in de bus waarin de nieuwe kerkregels worden uitgelegd. “Op die manier kunnen we het aantal kerkgangers maximaliseren tot circa tachtig personen per keer. Ook hebben we besloten dat gezinnen met veel kinderen met maximaal twee kinderen naar de dienst mogen komen.”

Van Rijswijk vertelt ook dat het kerkbestuur heeft besloten dat er niet geruild mag worden. “De achternaam bepaalt wanneer je welkom bent in de kerk. Voor de mensen die niet kunnen op een geselecteerde tijdstip is er natuurlijk de kerktelefoon.”

De gereformeerde gemeente laat aan haar leden ook weten dat de richtlijnen zoals ze nu gelden ook weer gewijzigd kunnen worden.