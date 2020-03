'Multi pensieri', oudste Italiaanse restaurant in Breda ziet coronacrisis met lede ogen aan

Bijna alle medewerkers van het restaurant hebben nog familie in Italië wonen. Ze zijn bezorgd over de situatie daar, maar ook om de situatie in Breda. Waar gaat het heen?

Lege tafels en stoelen

Giuseppe zit aan tafel de krant te lezen. Bij het raam zitten twee klanten, moeder en dochter. Maar voor de rest is Da Attilio een ruimte met lege tafels en stoelen. Het is nog vroeg in de middag, maar veel drukker zal het niet worden. "Gisteren draaiden we een kwart van wat voor ons normaal is. Veel klanten zeggen hun reserveringen af. Zeker sinds begin deze week de meeste coronabesmettingen in Brabant zijn. Veel klanten durven niet meer", zucht Coccia.

Toch denkt hij dat hier niet bij blijft en dat de horeca binnenkort helemaal op slot gaat. Net zoals in België, Duitsland en Italië. "Tsja, en dan? Dat is de vraag. Dan heb ik geen inkomsten, maar wel kosten. En wat doet de overheid dan?" Maar Giuseppe ziet eigenlijk geen andere oplossing om het virus te stoppen.

"Multi pensieri, oftewel veel problemen om over na te denken. In Italië en hier in Nederland. Want elke dag wordt het erger."