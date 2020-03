Elmay start belactie voor eenzame ouderen tijdens coronacrisis

"Veel verzorgingshuizen laten nog maar weinig bezoekers toe", weet Elmay Claasen uit Breda. "Als je verkouden bent, kun je sowieso al niet langs bij je opa of oma." Ook is voor ouderen steeds minder te doen. "Lekker naar een sportwedstrijd kijken, gaat bijvoorbeeld niet meer, want alles is afgelast."

Nummers delen

Daarom ontstond plan voor de #OpaApp Challenge. Het idee is dat jongeren een groepsapp maken met hun vrienden, waarin ze de telefoonnummers van hun opa's en oma's delen. "Dit kan natuurlijk alleen als zij dit ook goed vinden." De bedoeling is dat vrienden iedere dag een andere oma of opa bellen uit het groepsgesprek. "Zo kunnen ze met verschillende mensen een praatje maken."

De hoop is dat duizenden jongeren zich aanmelden voor de actie. Waar je het dan over moet hebben? "Het weer bijvoorbeeld. Of hoe groot je geworden bent!", grapt Elmay. "Je kunt natuurlijk vragen of ze iets nodig hebben. Vaak zijn ze al blij met een praatje."

Toch is chatten of videobellen minder leuk dan echt langs gaan. "We hopen dat de contacten die nu zijn gelegd, ook na de coronacrisis blijven bestaan. Dan kunnen je ook in het echt met elkaar afspreken."

Haar opa is in ieder geval enthousiast over het onverwachte videobelletje. "Ik vind het altijd leuk om gebeld te worden door de kleinkinderen", schatert Elmays goedlachse opa.