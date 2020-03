Medewerkers garage gaan man te lijf die hen met dood bedreigt

Een man is vrijdagavond gearresteerd nadat hij dreigde 'de boel in de fik te steken' bij een garage aan de Sprangsestraat in Kaatsheuvel. Hij bedreigde de medewerkers ook met een hamer.

De man, een oud-medewerker van dit bedrijf, kwam rond acht uur aanrijden en zocht meteen de confrontatie.

'Ik maak jullie dood'

In eerste instantie slaagde het personeel erin hem weg te werken, maar korte tijd later verscheen hij weer. Toen had hij een hamer bij zich en bedreigde de medewerkers met de dood.

Na dit gedaan te hebben, ging hij ervandoor. Vervolgens belde het personeel van het bedrijf de politie.

In gevecht

Toen de man rond negen uur weer in de buurt van het bedrijf verscheen, werd meteen de politie gewaarschuwd. Op het moment dat de eerste surveillance-eenheid aankwam, waren de garagemedewerkers in gevecht met de verdachte. Snel opgeroepen politiecollega’s slaagden erin de partijen te scheiden. De verdachte, een 33-jarige man van wie niet bekend is waar hij in Nederland woont, is aangehouden en vastgezet.