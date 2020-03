Indrukwekkende uitvaart ondanks corona: toch erehaag voor Paul

Eigenlijk zouden er ruim vijfhonderd mensen aanwezig zijn bij de uitvaartdienst. Alles was voorbereid in een grote hal vlakbij de woning van Reijnen. Maar dit kon niet doorgaan vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis.

Oproep familie

De familie van Paul had vrienden en kennissen opgeroepen een erehaag te vormen om hem een 'respectvol afscheid' te geven. En daar werd massaal gehoor aan gegeven. Paul was een geliefde verenigingsman en onder andere actief in de carnavalswereld en darten.

''Het is heel vervelend voor de nabestaanden dat ze nu geen uitvaart kunnen houden'', zegt een vriend van Reijnen. ''Maar ik denk dat we het zo heel mooi opgelost hebben.'' Een lid van de carnavalsvereniging is daarmee eens. ''Ik vind het heel erg mooi dat we in deze tijd hem toch zo'n mooi afscheid kunnen geven.''

Applaus

Maandagnacht overleed Paul Reijnen aan de gevolgen van een Alvleesklier ontsteking. Een woordvoerder van de familie laat weten dat de familie in een achtbaan van emoties zit. ''Ze hebben net Paul verloren en dan kunnen ze hem nu niet geven wat hij verdient.'' De familie is blij met de massale opkomst van dorpsgenoten en met alle aandacht.

Rond drie uur stonden door het hele dorp mensen klaar langs de route. De kist met daarin het lichaam van Paul werd op een platte kar gezet. De oud-prinsen van het dorp gingen voorop gevolgd door Paul en een wagen met bloemen. Applaus klinkt er door de straten. En een indringende stilte als de rouwstoet voorbij is. ''Dit heeft hij verdiend'', zegt een jeugdvriend van Paul. ''Dag en nacht heeft hij voor alle verenigingen klaargestaan.''

Uitvaart in besloten kring

De uitvaart werd zaterdag in besloten kring gehouden met alleen directe familie. Als alles weer normaal is hoopt de familie nog een herdenkingsdienst te kunnen organiseren.

Bekijk hier de beelden van het afscheid..