Bredase ondernemers sluiten hun zaak vrijwillig door coronavirus: 'Het wordt te gevaarlijk'

Je zou het niet verwachten, maar het is deze zaterdag topdrukte in de kapperszaak El Barbero in de Bredase Nieuwstraat. Eigenaresse Sylvie van Dijk heeft daar wel een verklaring voor: "Ik denk dat mensen aanvoelen dat volgende week, of de week er na, winkels door het coronavirus van de regering moeten sluiten."

'Beter voorkomen dan genezen'

Zelf wacht de kapster die beslissing van hogerhand niet af. Vanaf maandag doet ze haar zaak voor onbepaalde tijd dicht. "Wij zitten te veel op elkaar, we kunnen geen afstand houden van één of twee meter", zo legt Sylvie uit. "Ik heb er gewoon geen goed gevoel over. Ik vind het coronavirus ook best eng. Beter voorkomen dan genezen en ik ben liever een week te vroeg dicht dan een week te laat."

Horeca draait deuren op slot

De kapsalon is niet de eerste in Breda die de toko sluit. Eerder deze week was het eetcafé Oncle Jean in de Bredase wijk Ginneken die de deur tijdelijk op slot deed. Feestcafé 't Stammeneke, gelegen in de binnenstad, deed dat vrijdag.

"De voornaamste reden is dat er veel personeel ziek is", zegt bedrijfsleidster Anne-Marie Zijlmans van de bekende Bredase feestkroeg. "Maar ook om corona niet te verspreiden. Je kan grieperige mensen niet laten werken nu."

Het rolluik blijft voorlopig gesloten bij feestcafé 't Stammeneke door grieperig personeel.

Werktijdverkorting

Zijlmans verwacht dat de kroegen binnenkort verplicht gesloten worden. Vrijwillig of gedwongen, het levert economische schade op. "Vorige week was het nog hartstikke druk", zo zegt ze. "Maar als het zo doorgaat, wordt het wel een probleem."

Kapster Sylvie van Dijk heeft al maatregelen genomen. "Ik heb werktijdverkorting voor het personeel aangevraagd bij het UWV. Dat gaat via internet en het was heel druk op de website." Ze hoopt snel te horen of het UVW die vergunning toewijst. Haar personeel krijgt dan tijdelijk een WW-uitkering.

Angst

Maar de economische schade is niet waar Sylvie zich het drukst om maakt. "De financiële gevolgen komen voor mij op de tweede plaats. Ik vind dat we allemaal verantwoordelijk zijn en hoop dat de overheid ook de rest gaat sluiten. Zo denk ik dat we maar een klein stukje achter Italië zitten, één of twee weken, en dan zitten wij in dezelfde situatie. Dat is mijn angst en daarom wil ik ook sluiten."