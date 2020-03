Even geen magisch gevoel, de Efteling is een spookdorp geworden

De resorts Bosrijk en Loonsche Land blijven tot maandag open voor vakantiegangers maar een bezoekje aan het pretpark brengen kan niet. En dus hebben de meeste mensen hun koffers al gepakt. Enkele tientallen families zitten nog in de vakantiehuisjes en genieten van de natuur en het zwembad.

Parkeerplaats

Bij de hoofdingang van het pretpark is het stil. ''We hebben eigenlijk nog geen bezoekers gehad die dachten toch binnen te kunnen'', vertelt een medewerker van de Efteling bij de parkeerplaats. ''Blijkbaar is het nieuws bij iedereen terecht gekomen.''

Waar nog een paar mensen rondlopen is aan de andere kant van het pretpark bij de vakantiehuisjes. ‘’Gisteren waren we nog in de Efteling. Ik kreeg opeens heel veel appjes dat het park dicht ging’’, vertelt een vrouw bij de ingang van Bosrijk.

Bekijk hier hoe de mensen die er nog wel zijn reageren en lees verder.



Nog nooit meegemaakt

Een medewerker van het resort Bosrijk noemt het stille beeld in het vakantiepark onwerkelijk. ‘’Dit heb ik nog nooit meegemaakt. De man werkt in het restaurant en stapt vandaag op de fiets voor een ‘vakantie’ tot zeker het einde van de maand. ‘’Het is maf, het is een spookdrop aan het worden’’, zegt een man die nog even een wandelingetje met zijn dochter gaat maken voordat ze naar huis gaan.

De gevolgen voor de 3500 personeelsleden zijn ook voor de medewerker nog onduidelijk. "Dat gaan we de komende dagen bekijken. We zijn een fatsoenlijke werkgever", benadrukte directeur Fons Jurgens vrijdag.

LEES OOK: Efteling-directeur Fons Jurgens over sluiting: 'Ik heb geen oog dicht gedaan vannacht'