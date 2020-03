Spoedoverleg van kabinet en artsen: moeten de scholen dicht?

De druk op het kabinet om scholen te sluiten neemt zienderogen toe. Bruins wil voorlopig nog niet verder gaan dan de al afgekondigde maatregelen, maar praat daar zondagmiddag met de Federatie Medisch Specialisten over. "Mogelijk komen daardoor de standpunten dichter bij elkaar."

Onderwijsminister Arie Slob gaat ondertussen opnieuw praten met vertegenwoordigers van de basis- en middelbare scholen.

LEES OOK: Veel ouders houden hun kinderen thuis uit angst voor het coronavirus

'Zekere voor het onzekere nemen?'

Zaterdag had de Federatie Medisch Specialisten (FMS) overleg met duizend artsen over de acute zorg aan patiënten met COVID-19. De FMS vraagt aan de politiek of het besluit om de scholen open te houden voldoende onderbouwd is.

"Veel artsen vragen ons om ervoor te pleiten dat de scholen worden gesloten. Moeten we niet het zekere voor het onzekere nemen en per direct alle scholen sluiten? Wij denken van wel", stelt KNO-arts en federatievoorzitter Peter Paul van Benthem.

"Wij vragen de politiek om het maximale te doen wat nodig is. Wij willen onze dokters en alle zorgverleners veilig houden, ook in de thuissituatie. Is het uitgangspunt dat de kinderen niet veel bijdragen aan de overdracht van het virus wel voldoende onderbouwd?’'

'Lessen uit het zuiden'

De FMS hield het overleg voor professionals in de acute zorg onder de noemer 'Lessen uit het zuiden'. Specialisten van de intensive care en medisch microbiologen die in Brabant werken, bespraken onder leiding van Van Benthem onder meer de organisatorische vraagstukken.

Van Benthem: "Wij zijn blij met de aanpak van deze crisis door het Outbreak Management Team, het RIVM, minister Bruins en het kabinet. We zien de dilemma’s over welke maatregelen genomen moeten worden en op welk moment. De adviezen van de artsen in de ziekenhuizen in Brabant kunnen we echter niet in de wind slaan."

Hij gaat verder: "We moeten echt niet meer naar feestjes gaan en sociale contacten beperken, als we willen dat het aantal besmettingen niet verder stijgt."

LEES OOK: 'Scholen blijven open en stop met hamsteren', zegt premier Rutte