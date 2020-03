Veel ouders houden hun kinderen thuis uit angst voor het coronavirus

Een ronde langs de Brabantse basisschoolbesturen leert dat scholen niet massaal hun deuren sluiten, iets waar het kabinet tevreden mee zal zijn. Maar op sommige plekken zijn wel erg veel leerlingen afwezig.

Voldoende leraren, geen kinderen

Hoe anders was het beeld begin deze week. Toen bleven veel leraren thuis vanwege milde klachten, waardoor hele klassen naar huis gestuurd moesten worden. Meer dan 10.000 kinderen zaten thuis, omdat er geen juf of meester beschikbaar was.

Nu zijn er voldoende leraren, maar geen leerlingen. Hans Fuchs van OBS Helmond (7 basisscholen): "Maandag hebben we drie klassen naar huis moeten sturen, vandaag nul." Maar dat betekent niet dat de klassen vol zitten. "Op sommige van onze scholen is meer dan de helft van de kinderen er niet. Je kunt je afvragen wat voor onderwijs je dan nog aan kunt bieden." Informeren naar de beroepen van ouders, zoals tientallen Brabantse scholen nu doen, is bij Fuchs nog niet aan de orde.

'Is dit wel verstandig?'

Bij Basisschool de Meent in Waalre vraagt men zich af of het wel verstandig is de scholen open te houden. Daar zijn al de hele week vijf leraren afwezig, maar er worden geen kinderen naar huis gestuurd. "Dat komt omdat oplossen in onze aard zit, zo zijn leraren. Maar is het wel verstandig?", aldus een woordvoerder.

Een vaak gehoorde klacht: de boodschap van de regering ('Houd de scholen open') is niet eenduidig. Want leraren met klachten wordt verzocht toch vooral thuis te blijven. En in andere landen zijn de scholen wel dicht. Fuchs: "De scholen blijven open, we gaan niet zelf de dokter uithangen. Maar ik verwacht dat er volgende week wordt besloten toch de deuren te sluiten."

