Hoe ga je om met sociale onthouding? Vijf vragen en antwoorden

"Beperk alle onnodige sociale contacten." De Veiligheidsregio's riepen dinsdag op tot zeven dagen van sociale onthouding voor alle Brabanders om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar wat houdt dat in? Kan ik nog wel sporten of naar die bruiloft van mijn beste vriend? Vijf vragen en antwoorden over dit advies.

1. Kan ik nog naar familie- en verjaardagsfeestjes, of een bruiloft?

Dat hangt ervan af. Is het een groot feest met gasten van heinde en verre? Is er iemand met een zwakke gezondheid? Als er een kwetsbare man of vrouw op het feest is en jij onlangs met veel mensen in aanraking bent geweest, dan kun je beter thuisblijven om diegene te ontzien. Dat is het advies dat de burgemeester Weterings van Tilburg dinsdag gaf. Ook als jij zelf symptomen hebt die bij het virus horen (verkoudheid, hoesten of koorts) kun je beter thuisblijven.

In algemene zin roepen de veiligheidsregio's op sociale contacten te matigen en alleen nieuwe contacten aan te gaan als dat 'strikt noodzakelijk is'. Of je die ene verjaardag of bruiloft kunt missen, ook al ben je gezond, dat is dus ook aan jezelf.

2. Kan ik nog naar de kroeg? Of een concert?

Ben je jong, gezond en heb je geen ziekteverschijnselen, dan kan je best wat gaan drinken in het café. Maar dan is het, zoals burgemeester Weterings van Tilburg dinsdag zei, niet erg verstandig daarna op de koffie te gaan te gaan bij risicogroepen, zoals je opa en oma of je vriend die een broze gezondheid heeft.

Op evenementen waar meer dan duizend mensen worden verwacht, is een verbod ingesteld. Het kan dus zijn dat jouw concert of theatervoorstelling wel doorgaat, daar gelden dezelfde adviezen als bij een bezoek aan bijvoorbeeld de kroeg.

3. Kan ik gaan sporten in teamverband?

Veel sportevenementen in de provincie zijn afgelast vanwege het coronavirus. Zo gaan hockeywedstrijden dit weekend niet door en is door thuiswedstrijden van de Brabantse betaaldvoetbalclubs eveneens een streep gezet. Het amateurvoetbal ligt komend weekend stil en ook de bridgebond roept op speelmomenten niet door te laten gaan.

Gaat jouw wedstrijd of avondje trainen wel door? Als je gezond bent en geen symptomen van het virus vertoont, kun je gaan. Maar ook hier geldt dat dat gevolgen kan hebben voor mensen die je daarna ontmoet en andersom. Heb je een ploeggenoot die een kwetsbare gezondheid heeft, dan kan die beter even thuisblijven.

4. Kunnen mijn (schoon)ouders op kraambezoek komen?

Ook hier geldt: als jij en je partner geen klachten vertonen en verder niets onder de leden hebben, kun je bezoek ontvangen. Maar als je (schoon)ouders wat ouder van dagen zijn of gezondheidsklachten hebben, vallen zij onder de groep kwetsbare mensen waar we volgens de veiligheidsregio's nu juist extra op moeten letten. Wil je elk risico op besmetting voor zijn, dan kun je een kraambezoek beter uitstellen. Kinderen zijn volgens het RIVM geen speciale risicogroep om het coronavirus op te lopen.

5. Mag ik als Brabander naar evenementen buiten de provincie?

Brabant gaat niet op slot. Maar ook hier doen de veiligheidsregio's een beroep op het gezonde verstand. Heb je geen klachten, dan kun je als Brabander ook buiten de provincie op pad. Maar liefst laat je alle grote evenementen binnen en buiten Brabant even links liggen om verspreiding te voorkomen. Óf houd je er rekening mee dat je kwetsbare mensen na bijvoorbeeld een festivalbezoekje het beste kan mijden.

