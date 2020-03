Dit zijn de evenementen die door de coronamaatregelen niet doorgaan

Steeds meer evenementen in Brabant worden geschrapt. Organisaties nemen dit besluit na een oproep van de veiligheidsregio’s om het aantal sociale contacten te beperken. De hoop is dat het onder andere door deze maatregelen lukt om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Grote evenementen, zoals wedstrijden in het betaald voetbal in Brabant, zijn voor komend weekend door de overheid verboden. Andere organisaties wordt gevraagd om na te denken over het schrappen van geplande activiteiten.

In dit artikel houden we per categorie een overzicht bij van de grotere evenementen en activiteiten die komende periode zijn afgelast.

Festivals en concerten

Masters of Hardcore in de Brabanthallen in Den Bosch is afgelast. Het evenement is verplaatst van 28 maart naar 5 september.

Poppodium 013 in Tilburg schrapt dit weekend de concerten van Agnes Obel en Papa Roach.

Dancefeest Pussy Lounge Wintercircus in Best komende zaterdag is geschrapt.

Het STRP Festival over technologie, performances en muziek in Eindhoven begin april gaat niet door. Er wordt gezocht naar een alternatieve datum.

Het Tilt Festival (literatuur) in Theater De Nieuwe Vorst in Tilburg komende zaterdag is afgelast.

De Dutch Happiness Week heeft een groot deel van de evenementen in Eindhoven en Tilburg geannuleerd.

Muziekfestival Udenhout Onder Zeil op zaterdag 28 en zondag 29 maart gaat niet door.

Indoor Breda in Concert gaat zaterdag niet door. Er waren ruim 2000 kaarten verkocht.

Cultuur

Parktheater Eindhoven en Muziekgebouw Eindhoven schrapt alle voorstellingen tot en met maandag 16 maart.

In Chassé Theater in Breda gaat zaterdag het concert van Philharmonie Zuid-Nederland niet door.

Het Factorium Festival in Tilburg op zondag 15 maart is geschrapt. Tijdens het festival zouden 200 docenten en cursisten zich presenteren aan het publiek.

Het Philips Museum in Eindhoven sluit tijdelijk de deuren tot en met maandag 16 maart.

Kunstbeurs ART BREDA wordt verplaatst van april naar zaterdag 5 tot en met zondag 13 september.

In de LocHal in Tilburg zijn alle evenementen en lezingen in van bibliotheek Midden-Brabant tot 16 maart afgelast.

Fotoclub Dongen heeft de jaarlijkse expositie in Cultureel Centrum de Cammsleur geannuleerd.

Carnavalsoptochten

In Oosterhout, Schijndel en Bavel zijn de carnavalsoptochten komend weekend afgelast. Ze werden met carnaval afgeblazen vanwege de harde wind. Nu kan het opnieuw niet doorgaan.

Sport

Alle hockey- en voetbalwedstrijden van Brabantse teams voor komend weekend zijn geschrapt. Het gaat zowel om de hockey- en voetbalwedstrijden die in Brabant gespeeld zouden worden, als uitwedstrijden van Brabantse teams.

Ook alle volleybalwedstrijden met Brabantse teams zijn voor komend weekend afgelast. De korfbalbond heeft ook alle wedstrijden met Brabantse clubs geschrapt.

Voetbalvereniging Unitas '30 in Etten-Leur is voorlopig dicht. Een van de leden is besmet met het coronavirus. Alle trainingen zijn afgelast.

Betaald voetbalwedstrijden in Brabant voor komend weekend zijn verboden. Het gaat om Willem II - sc Heerenveen, PSV - FC Emmen, RKC Waalwijk - FC Groningen, Top Oss - FC Den Bosch en Jong PSV - Go Ahead Eagles.

Tilburg Trappers moet de eerste wedstrijd in de play-offs van het ijschockey vrijdag schrappen.

De hockeyinterlands van de Oranje-mannen en vrouwen op 26, 27 en 29 maart in Den Bosch zijn uitgesteld.

Paardenevenement Indoor Brabant wordt aangepast. Per dagdeel zij er niet meer dan 1000 bezoekers welkom.

Het Sportgala in Heeze-Leende op 21 maart is afgezegd. Het gala wordt later dit jaar ingehaald.

Crosstrail De Ooievaarstrail op 14 en 15 maart in de omgeving van Goirle gaat niet door.

De Drunense Duinenloop op 15 maart gaat niet door.

De Kempenrun op 15 maart gaat niet door.

Beurzen en conferenties

In de basiliek van Oudenbosch wordt een conferentie op 24 en 25 maart uitgesteld. Zo'n 800 religieuzen en ook een priester uit de VS zouden naar de kerk komen voor de conferentie.

Lifestyle-beurs The Art of Living Event in Rosmalen van 26 tot 29 maart is uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Onderwijs

Scholen in Brabant schrappen verschillende activiteiten. Zo gaan bijvoorbeeld geplande schoolkampen niet door. Op basisschool de Stuifhoek in Made is het schoolkamp van groep acht voor deze week geschrapt.

Zwembad De Wisselaar in Breda heeft het Basisscholen Waterpolotoernooi geschrapt. Het toernooi wordt verplaatst van 18 en 25 maart naar 17 en 24 juni.

Roosendaal On Stage donderdag is afgezegd. Op de beroepenmarkt zouden zo’n 800 scholieren aanwezig zijn.

En verder

Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje schrapt de finale-avond en bekendmaking van de winnaar op dinsdag 17 maart. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

In De Efteling worden maatregelen genomen bij shows met veel mensen. Het publiek wordt daar verspreid. De Rabobank heeft de twee ledendagen in het pretpark op 21 en 22 maart afgelast.

Het Oranje Fonds roept alle organisatoren op om hun activiteiten van NL Doet in Brabant af te blazen. Het gaat om zo'n 1100 initiatieven waar tienduizenden mensen aan zouden meedoen.

Stichting de Ezelshoeve in Baarle-Nassau schrapt de festiviteiten rondom het 15-jarige bestaan. De activiteiten worden verplaatst naar 13 juni.

In het Bravis-ziekenhuis in Bergen op Zoom gaat de opening van een hybride OK donderdag niet door.

De brandweerwedstrijden in Oud Gastel die dit weekend zouden zijn, zijn afgelast.

Alle Alzheimer Cafés in Zuidoost-Brabant zijn afgelast.

Bovenstaande overzicht is gebaseerd op de afgelaste grotere bijeenkomsten en evenementen die op dit moment bekend zijn bij de redactie.

