Basisscholen vragen naar de beroepen van ouders voor coronabeslissingen

"Wat voor werk doen je ouders?" Dat is een vraag die deze dagen zomaar gesteld kan worden op tientallen basisscholen in Brabant. Scholenkoepels laten aan Omroep Brabant weten dat ze het werk van ouders meenemen bij hun afwegingen over nieuwe coronamaatregelen.

De Nederlandse scholen blijven open, was de boodschap van het kabinet donderdag. Veel scholen doen wat ze kunnen om dat voor elkaar te krijgen, maar tegelijkertijd bereiden ze zich ook voor op de dagen die komen.

Het is niet aan ons om een mening te hebben.

Waar in de media de nodige kritiek klinkt over het besluit om de scholen open te houden, reageren schoolbesturen terughoudend. "Het is niet aan ons om een mening te hebben, ik wil geen debat over dit besluit", zegt een bestuurder van SAAM scholen (27 basisscholen) in Oss.

Die reactie horen we vaker. Van scholen die tegen de wil van het kabinet toch uit voorzorg sluiten, lijkt geen sprake te zijn. "Wie ben ik om er iets van te vinden?", zegt een woordvoerder van Stichting Prodas (24 basisscholen) in de regio Asten. Ze zetten alles op alles om aan de wens van het kabinet te voldoen.

Meer kinderen thuis

Bij Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (16 basisscholen) neemt het aantal 'thuiszitters' door afwezige leraren ondertussen wel rap toe. Zaten maandag nog 600 kinderen thuis, vier dagen later zijn dat er al 1200. Het aantal leraren dat thuiszit is gestegen van 17 naar 45. Bij PCPO (17 basisscholen in West-Brabant) hadden ze maandag nog geen kinderen die thuis moesten blijven door afwezige leraren, nu zijn dat er 150.

Van de schoolbesturen die we spraken is geen enkele school nu gesloten. Prodas in Asten: "Afgelopen week zijn sommige scholen wel een dag dicht geweest, soms kan het niet anders."

Veel begrip onder de ouders

SAAM in Oss geeft aan dat er voor de toekomst wel gekeken wordt welke kinderen op school terechtkunnen en welke kinderen niet. De ouders spelen daarbij een rol, er wordt geïnformeerd naar hun beroep om een beslissing te nemen. Kinderen van ouders die bijvoorbeeld in de gezondheidszorg werken hebben voorrang boven kinderen wiens ouders een ander beroep hebben.

Datzelfde gebeurt bij alle basisschoolbesturen in Breda. Een woordvoerder van PCPO in Breda: "We hebben alle ouders gemaild met de vraag of ze werkzaam zijn in de zorg of het onderwijs, bij de politie of de brandweer. Andere schoolbesturen in Breda doen dat ook, dat hebben we afgesproken." Er zou onder de ouders veel begrip zijn voor deze werkwijze.

Spullen mee naar huis

De coronamaatregelen volgen elkaar snel op. Daarom wordt bij Stichting Opmaat in Tilburg (18 basisscholen) kinderen soms gevraagd wat spullen mee naar huis te nemen, voor het geval ze maandag niet meer naar school kunnen. Het kan dan gaan om boeken of bijvoorbeeld een iPad. Bij Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant liggen al de hele week spullen klaar om mee naar huis te nemen.

Alle schoolbesturen die Omroep Brabant sprak, geven aan op dit moment te inventariseren wat er mogelijk is op het gebied van thuisonderwijs. Welke software kan ook thuis gebruikt worden, wat is er mogelijk met Skype en in welke systemen kunnen leraren ook thuis inloggen? Er wordt druk overleg gevoerd met ICT-afdelingen.