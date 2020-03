Ondernemers worden hard geraakt door coronavirus: 'Vooral zzp'ers zijn kwetsbaar'

Het corona-effect is letterlijk zichtbaar. Kroegen zijn leger. Theater De Leest in Waalwijk was woensdag op papier uitverkocht, maar in werkelijkheid speelde cabaretier Mark van de Veerdonk voor een halflege zaal. Festivals, concerten en sportwedstrijden zijn afgelast. Musea gaan op slot en hotels melden net als restaurants een constante stroom aan afmeldingen.

En nu het kabinet donderdag bekend heeft gemaakt dat evenementen met meer dan honderd mensen voorlopig verboden zijn, is het hek echt van de dam.

Dit gaan we later aan onze kleinkinderen vertellen.

De situatie is uitzonderlijk, zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg University. “Dit gaan we later aan onze kleinkinderen vertellen. De economische consequenties zijn groot, nu de overheid op de rem trapt.”

Met name ondernemingen in de toeristische en vrijetijdssector, waar mensen normaal gesproken naar binnen wandelen, merken de effecten als eerste. “Nu mensen gevraagd wordt er niet op uit te gaan, krijgen deze bedrijven direct te maken met forse omzetdalingen. Een restauranthouder merkt het meteen in zijn portemonnee als er minder mensen komen eten. Datzelfde geldt voor theaters, pretparken of musea. Hun omzet valt nu weg.”

'Niet veel vlees op de botten'

Ina van Cromvoirt van Eetcafé City in Waalwijk bevestigt dat. "De zaak is bijna leeg. Gisteren waren er vijftien gasten en waren we al om acht uur gesloten", verzucht ze. Twee deuren verder bij het Kandinsky is hetzelfde beeld zichtbaar: lege tafels en uitzonderlijke rust. "Grote reserveringen worden afgebeld", stelt Valentijn van de Grind.

Maar ook zelfstandigen worden hard geraakt, weet de hoogleraar. “Vaak hebben zij niet veel vlees op de botten.” Van de hondentrimmer tot de pensioenadviseur en van de begrafenisondernemer tot mensen die cursussen geven: zij krijgen deze week al met veel afmeldingen te maken.

Brabant is een echte evenementenprovincie, stelt Wilthagen. "Nu veel evenementen worden afgelast raakt dat ook direct alle toeleveranciers zoals cateraars, beveiligers, podiumbouwers."

Het ernstige is dat je dan in een vicieuze cirkel terechtkomt.

“Van oudsher zijn zzp'ers kwetsbaar. Over het algemeen hebben zij geen enorm kapitaal. Als hun inkomen wegvalt, kan dat tot enorme problemen leiden die we bijvoorbeeld tijdens de economische crisis van 2008 niet hadden.” Toen waren er veel minder zzp'ers, weet Withagen. Maar inmiddels telt Nederland er meer dan een miljoen.

Marieke Tetteroo van het project zzp BOOST in Noordoost-Brabant geeft aan dat er alleen al in die regio 5000 zzp'ers zijn die net op of onder de armoedegrens leven. "Die hebben geen financieel vangnet als een gemeente of UWV dat ingrijpt als het inkomen naar beneden duikt."

Veel ontslagen en faillissementen

Vooral als de maatregelen langer van kracht moeten blijven, leidt dat op termijn tot grote problemen. De hoogleraar arbeidsmarkt vreest dan voor een diepe recessie met veel ontslagen en faillissementen. “Het ernstige is dat je dan in een vicieuze cirkel terechtkomt."

Dat zit volgens hem zo: als mensen de vinger op de knip houden, leidt dat tot minder omzet bij bedrijven. Die ontslaan dan mensen, die dan ook weer minder gaan uitgeven. Werklozen kloppen dan bij de overheid aan voor een uitkering of komen in de bijstand terecht. De overheid ontvangt dan enerzijds minder sociale premies en belastingen, maar is tegelijkertijd meer geld kwijt aan uitkeringen. "Alles hangt met elkaar samen."

Overheidsmaatregelen

Ondanks de recente beurscrashes, kelderende olieprijzen en sombere coronavooruitzichten, benadrukt Wilthagen dat we nog niet zo ver zijn. Gematigd positief is hij wel over de aangekondigde overheidsmaatregelen om de economie te ondersteunen. Zo deden al 1700 bedrijven een beroep op de regeling werktijdverkorting. De overheid versoepelt regels voor banken om (nood)kredieten aan het mkb te verstrekken. Bovendien kunnen ondernemers betalingsuitstel van belastingen aanvragen.

LEES OOK:

Coronaprovincie Brabant is in een nieuwe fase beland, wat betekent dat?

Hogescholen en universiteiten geven alleen nog onderwijs op afstand, studenten voorlopig thuis

Zo gaan de tandartsassistente, de pedicure en de kapster om met het coronavirus