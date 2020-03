'Het regent afzeggingen', Brabantse zzp'er voelt als eerste de coronapijn

"Alleen al in deze regio zijn er 5000 zzp'ers die net op of net onder de armoedegrens leven. Die hebben geen financieel vangnet als een gemeente of UWV dat ingrijpt als het inkomen naar beneden duikt. Door corona ligt bij sommige zelfstandigen het werk stil en die hebben niet allemaal vet op de botten om te wachten totdat het virus is overgewaaid."

Uitje afgeblazen

Persoonlijk ondervindt Marieke ook de gevolgen van de coronamaatregelen. "Ik pas nu op de drie kinderen van mijn broer omdat ze allemaal te veel kuchten en naar huis zijn gestuurd. Een jaarlijks uitje voor mijn bejaarde schoonmoeder in Eindhoven is zaterdag ook afgeblazen. Ze keek er zo naar uit."

Ook wat haar werk betreft voelt Marieke de impact van corona. "Een bijeenkomst in Vught over werkende armen die ik vanavond had, is afgeblazen. Alle niet noodzakelijke bijeenkomsten worden geschrapt of uitgesteld."

Zaken niet op orde

De WhatsApp van Marieke stroomt ondertussen vol met berichten over het leed van zzp'ers. "Dan blijken zelfstandigen niet altijd goede ondernemers. Zo hebben ze bijvoorbeeld hun voorwaarden niet op orde en kunnen ze last-minute annuleringen niet declareren."

"Corona wordt soms ook excuus gebruikt om zonder te betalen onder een opdracht uit te komen" weet ze te vertellen. "Zo wilde een bouwbedrijf een website laten maken, maar werd die websitebouwer afgebeld vanwege corona. Bij nader onderzoek bleek het bouwbedrijf in financieel zwaar weer te zitten, maar bewijs maar eens dat dat de reden voor annulering is."

"Natuurlijk kunnen zzp'ers uiteindelijk ergens terecht om een bijdrage te vragen in hun onderhoud, maar dan moet er een hoge drempel overwonnen worden. Een ondernemer die zichzelf niet kan bedruipen, dat voelt niet goed voor zijn of haar uitstraling", licht ze toe.

Contrast

De maatregelen treffen Brabanders het hardst, maar Marieke heeft wel begrip voor deze opstelling. "Aan de andere kant verbaas ik me wel over het contrast met andere delen van Nederland. Een familielid van mij uit Utrecht is samen met haar kinderen ziek thuis. Zij vreest dat ze corona hebben, maar de huisarts daar wuift haar angst weg en vindt testen niet nodig."