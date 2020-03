'Coronavirus kent geen grenzen, sluit ook horeca in Brabant', burgemeester Turnhout doet oproep

"Nu er nog steeds niet één Europees besluit is genomen, zouden wij als Nederlandse en Belgische overheden het goede voorbeeld kunnen geven. Door dezelfde lijn te trekken. Als in het ene land de cafés wel op slot gaan en tien kilometer verderop dat niet het geval is, dan is het natuurlijk moeilijk om mensen ervan te overtuigen om zich niet te laten verleiden. Het coronavirus kent geen taal- of landsgrenzen. De verspreiding stopt echt niet bij Poppel of Baarle-Hertog ", aldus Van Miert. Hij riep zijn collega's van de gemeenten Breda, Eindhoven en Tilburg op om net als in België een een 'lockdown' van uitgaansgelegenheden te (laten) verordonneren.

'Gewoon onaanvaardbaar'

"Ik ben niet boos op Nederland, maar dit is gewoon onaanvaardbaar. Mensen met weinig burgerzin steken gewoon de grens over om in Tilburg of omstreken een feestje te gaan bouwen. Omdat bij jullie de kroegen wel open zijn", aldus Van Miert. Hij is bang voor de gevolgen van dit 'horecatoerisme'. "Het virus muteert en verspreidt zich razendsnel en een Nederlands-Belgische kruisbesmetting kunnen we momenteel missen als kiespijn. We willen gezond zijn en blijven."

Een lijn trekken

"Mag ik jullie beleefd vragen als burgervader van een - weliswaar kleine - centrumstad om jullie gewicht als burgemeesters in de schaal te werpen en jullie hogere overheid ervan te overtuigen om de Nederlandse richtlijnen en maatregelen in overeenstemming te brengen met die van de zuiderburen?", zo staat in de mail, die Van Miert zaterdagavond aan de burgemeesters Paul Depla (Breda), John Jorritsma (Eindhoven) en Theo Weterings (Tilburg). Voor zover bekend heeft alleen Depla kort, maar niet inhoudelijk gereageerd.

Ook gouverneur in actie

Van Miert staat overigens niet alleen in zijn pleidooi. Gouverneur Cathy Berx, gourverneur van de provincie Antwerpen, is zelfs naar Noord-Brabant afgereisd om te overleggen met 'onze' burgemeesters. Van Miert: "Dit is best bijzonder. Onze gouverneur komt op vergelijkbare wijze alleen in actie bij noodsituaties."