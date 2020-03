Geen Brabantse persconferentie over coronavirus, kabinet komt later met landelijke maatregelen

Er is zondagmiddag toch geen persconferentie geweest over nieuwe maatregelen in Brabant vanwege de coronacrisis. Aan het begin van de middag werd de persconferentie aangekondigd van de burgemeesters van Tilburg, Eindhoven en Den Bosch als voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio's. Om kwart over twee volgde een verklaring waarin die werd afgeblazen.

De burgemeesters hielden aan het begin van de middag een overleg in het gebouw van de veiligheidsregio in Tilburg om te praten over extra maatregelen om de coronacrisis in Brabant aan te pakken. "Wij vertrouwen erop dat de maatregelen die wij voorstellen, worden overgenomen door het kabinet", zo lieten ze na afloop weten.

Crisisoverleg in Den Haag

Volgens de Brabantse veiligheidsregio's komt het kabinet zondag in de loop van de dag met meer mededelingen. Dat betekent dat de kans dus groot is dat er voor het hele land nieuwe maatregelen worden aangekondigd. De maatregelen die de burgemeesters voor Brabant willen nemen, worden daar dan hoogstwaarschijnlijk in meegenomen.

In Den Haag wordt zondagmiddag onder meer met vertegenwoordigers uit het onderwijs en de zorgsector gesproken over de oproep om scholen te sluiten. Wanneer er vanuit Den Haag meer nieuws komt over de maatregelen, is niet bekend.