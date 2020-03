Steeds meer scholen dicht: basisscholen in West-Brabant sluiten deuren, mbo's passen onderwijs aan

Steeds meer scholen nemen zelf het besluit om de deuren te sluiten. In West-Brabant gaan tientallen basisscholen vanaf maandag op slot. Bij het ROC Tilburg, onderwijskoepel Curio in West-Brabant en het Summa College in Eindhoven wordt vanaf maandag geen les meer gegeven.

ROC Tilburg stapt vanaf maandag op alle locaties in Tilburg zoveel mogelijk over op het geven van online lessen aan de leerlingen. De leerlingen worden niet op school verwacht. Ze mogen alleen de school in als zij spullen moeten ophalen, een examen wordt afgenomen of er een praktijkles is. Deze situatie is van kracht tot 31 maart. Alle geplande examens gaan gewoon door. Voor leerlingen die ziek zijn worden de examens op een later moment ingehaald.

Ook mbo's in West-Brabant op slot

Ook bij onderwijskoepel Curio in West-Brabant worden de lessen geschrapt. Alleen de examens op de mbo-locaties van de scholen worden wel nog afgenomen. De school probeert zoveel mogelijk online lessen aan te bieden. Leerlingen zijn verplicht die lessen online te volgen. De maatregelen duren in ieder geval tot en met dinsdag 31 maart. Maandag mogen leerlingen wel nog even naar school komen om hun spullen op te halen. Ook het Summa College in Eindhoven kunnen de leerlingen de theorielessen online worden gevolgd. Voor de praktische opleidingen wordt het lesprogramma waar nodig aangepast.

De lessen op de vmbo-scholen Graaf Engelbrecht, Stedelijk Gymnasium, VAVO, Internationale Schakelklas en Praktijkschool gaan voorlopig nog wel door. Curio wacht voor die scholen op een besluit vanuit Den Haag over het eventueel sluiten van scholen.

Basisscholen schrappen lessen

Ook de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen schrapt de lessen. In ieder geval tot komende woensdag zijn de zes basisscholen in de gemeente Drimmelen dicht. “Indien de overheid besluit de scholen voor een langere periode te sluiten, dan nemen wij dat besluit over”, zo staat in een brief aan de ouders.

Ook stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant sluit deuren. Onder deze koepel vallen zeventien scholen in de regio. Verder gaan de 31 basisscholen van Lowys Porquin Stichting in Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen tot en met 31 maart dicht. Ook sluit die organisatie de kinderopvanglokaties. Voor ouders die in vitale sectoren werken, wordt gekeken naar opvang voor de kinderen.

Veel kritiek

Nadat het kabinet donderdag vergaande maatregelen had aangekondigd vanwege het coronavirus, besloten hbo's en universiteiten de lessen te schrappen. Het onderwijs op de andere scholen gaat door, zo was de boodschap. De laatste dagen komt daar steeds meer kritiek op. Nu nemen sommige scholen zelf het besluit om de deuren te sluiten.

In Den Haag wordt zondagmiddag onder meer met het onderwijs en de zorgsector gesproken over de oproep van deskundigen om scholen te sluiten. Wanneer er vanuit Den Haag meer nieuws komt over extra maatregelen vanwege de coronacrisis, is niet bekend.