Kinderopvang gaat dicht, brancheorganisatie waarschuwt voor financiële strop

De kinderopvang blijft de komende twee dagen ook nog open voor kinderen van ouders met een 'regulier’ beroep. Dat zegt een woordvoerder van Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). "Het is nu inventariseren om welke ouders het gaat."

Vanwege het coronavirus gaan kinderopvangverblijven in heel het land dicht, behalve voor kinderen van ouders die een vitaal beroep uitoefenen. Dan gaat het bijvoorbeeld om ouders die in de zorg, de voedselketen of het openbaar vervoer werken. Kinderen van ouders met een beroep dat niet op de lijst staat, worden de komende twee dagen niet weggestuurd, zegt de branche.

De nieuwe situatie vraagt om creativiteit, zegt de woordvoerder. "We gaan nu kijken wat dit praktisch betekent. De veiligheidsregio's gaan in samenwerking met de gemeentes opvanglocaties aanwijzen waar nodig. Straks zijn er schoolgebouwen leeg. Daar kan dan bijvoorbeeld buitenschoolse opvang georganiseerd worden. We moeten creatief gaan kijken naar de oplossingen die er zijn."

Financiële strop

De zegsvrouw waarschuwt dat de nieuwe coronamaatregelen financieel een 'enorme aderlating' kunnen zijn voor de kinderopvang. "Als je geen opvang levert, kun je ouders daar ook niet voor laten betalen." Het is volgens de woordvoerder de vraag wie deze last gaat dragen.

Het kabinet kijkt daarom naar maatregelen rond de kinderopvangtoeslag, stelt de BMK. Die moeten voorkomen dat kinderopvangorganisaties door de huidige situatie in de rode cijfers komen en dat ouders betalen voor opvang die ze niet hebben gekregen.

