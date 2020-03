Alle scholen tot 6 april dicht vanwege de coronacrisis, horeca moet per direct op slot

"Veel onderwijspersoneel is ziek. Daardoor lukt het niet goed om het open houden van de scholen goed te organiseren en daarmee zijn er ook veiligheidsrisico’s", zei minister Slob van Onderwijs tijdens een persconferentie in Den Haag. "Ook zijn er veel zorgen bij ouders en docenten." De scholen blijven voor nu dicht tot 6 april.

Naast de maatregelen in het onderwijs moet ook de horeca op slot. Ook onder meer sauna's, fitnesscentra en coffeeshops moeten dicht. Iedereen moet vanaf zes uur zondagavond de zaak sluiten. Hotels mogen wel open blijven. Ook deze maatregelen gelden tot 6 april. Alle eerder bekendgemaakte maatregelen blijven ook tot 6 april geldig en worden dus verlengd. Dat betekent onder meer thuis blijven bij lichte gezondheidsklachten, zoveel mogelijk thuis werken en sociale contacten vermijden.

Vitale beroepen

Voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten, wordt opvang geregeld. Op die manier kunnen mensen in deze belangrijke sectoren aan het werk blijven. Het gaat onder meer om mensen die werken in de zorg, hulpverlening, het openbaar vervoer, de voedselketen en de media. De overheid heeft een lijst gepubliceerd met alle sectoren die hieronder vallen.

Het kabinet had zondagmiddag spoedoverleg na een oproep van de Federatie Medisch Specialisten om alle scholen per direct te sluiten. Bij dat overleg in Den Haag waren naast de medisch specialisten ook afgevaardigden van de ziekenhuizen, het RIVM en onderwijsorganisaties aanwezig. Na afloop lieten de partijen weten dat het een constructief gesprek was.

Veel kritiek

Het kabinet heeft vervolgens besloten om de scholen vanaf maandag te sluiten. Premier Rutte wilde hier donderdag nog niet aan, onder meer omdat ouders die bijvoorbeeld in de zorg of bij de politie werken, dan mogelijk thuis zouden moeten blijven bij hun kinderen. Op dat besluit kwam de laatste dagen veel kritiek. Ook vanuit de politiek werd de druk steeds groter om verdergaande maatregelen te nemen.

Veel scholen in Brabant lieten zondagmiddag al weten dat ze zelf hadden besloten om de deuren dicht te houden. In West-Brabant namen tientallen basisscholen al het besluit om de lessen te schrappen. Ook op verschillende mbo-opleidingen werd besloten om alleen nog online onderwijs aan te bieden.

"We gaan kijken hoe we bijvoorbeeld via thuisonderwijs de schoolprogramma's door kunnen laten gaan. Ook is er bijzondere aandacht voor de eindexamens", aldus minister Slob.

Nog druk in de kroegen

Ook het sluiten van cafés en restaurants was onvermijdelijk. Ondanks het advies om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden, bleek het dit weekend nog druk te zijn op terrassen en in de horeca. Om de verspreiding van het coronavirus in de hand te houden, wordt nu hard ingegrepen en moet alle horeca vanaf zondagavond zes uur op slot.

"We zagen afgelopen dagen vanuit België toeristen naar ons land komen omdat hier de kroegen we nog open waren", zegt minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Dat speelde mee bij het besluit om de horecagelegenheden te sluiten.

'Triest maar begrijpelijk'

'Triest, maar wel te begrijpen", zo reageert Rini Boertjes namens Koninklijk Horeca Nederland in Brabant. "Het is beter voor de gezondheid en veiligheid van het personeel en onze gasten." Op de terrassen in Tilburg bestellen mensen na het bekend worden van het nieuws nog snel een laatste biertje. De meesten hebben wel begrip voor het besluit om de boel op slot te gooien.

