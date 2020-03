Plan om plunderingen te voorkomen ligt klaar in Breda, spoedoverleg met burgemeester

De gemeente Breda, de politie en de horecaondernemers hebben in aanloop goed contact gehad over de gedwongen sluiting van de cafés en restaurants en dat is zondagavond dan ook prima verlopen. Al een week van tevoren was er overleg. De korte lijntjes tussen beide partijen, hebben hun vruchten afgeworpen. Drijvende kracht hierachter is Johan de Vos, uitbater van een kroeg en vice-voorzitter van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Breda.

"Als je ziet dat iedereen zich netjes aan de regels houdt en binnen een uur de zaak heeft gesloten, dan kan je daar alleen maar je petje voor afnemen", zo zegt hij. "Breda laat als stad zien dat ze het serieus nemen."

Scenario bij plunderingen

Dat blijkt een understatement, Breda is op het ergste voorbereid. "Het contact met de politie is goed, want je moet uitkijken dat het niet tot plunderingen komt", zo zegt De Vos. "Alles wordt in het werk gesteld om dat te voorkomen, want iedereen begrijpt dat je dit samen moet doen."

"Signalen voor plunderingen hebben we nog niet gehad, maar we houden wel rekening met allerlei scenario's.", zo vervolgt de vice-voorzitter van de KHN. "Gelukkig hebben we in Breda een goed camerasysteem en dat is ook bemand. Er wordt volop ingezet om de veiligheid te garanderen. Maandagochtend hebben we spoedoverleg met de burgemeester en dan gaan we een aantal maatregelen doornemen."

Bekijk hier de video met Johan de Vos (KHN) over veiligheids- en economische maatregelen:

Economische schade

Er wordt ook gesproken over de economische schade die de horecaondernemers gaan lijden. "Hoe geven we de ondernemers financiële lucht zodat ze het drie weken vol kunnen houden? Dat gaan we bespreken. De bedrijven krijgen een klap te verwerken en daar gaan we ons vol voor in zetten."

"Als Koninklijke Horeca Nederland vinden wij dat iedereen zijn steentje zal moeten dragen. Dat betekent dat pandeigenaren, brouwerijen, leveranciers, noem maar op, de kosten moeten delen. Anders hebben we over drie weken een enorm probleem in Breda. En niet alleen in Breda", meent de vice-voorzitter van KHN-afdeling Breda.