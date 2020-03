'Hier werken de helden van Breda', NAC-fans hangen spandoek op bij het Amphia Ziekenhuis

Het spandoek is twintig meter lang en is een initiatief van de fanatieke supportersgroepen Breda Loco's en Fr0nt76. Zij wilden graag een boodschap overbrengen aan het personeel van het Bredase ziekenhuis.

'Vol aan de bak'

"Wij vinden het belangrijk dat deze mensen, die zich zo keihard inzetten tijdens deze crisis, wat aandacht krijgen", zegt NAC-supporter Iwan Maters van de Breda Loco's. Deze club is er zondagmiddag mee aan de slag gegaan. "Wij krijgen alleen maar wat beperkingen opgelegd, maar zij moeten vol aan de bak. Daar hebben wij respect voor en dat hopen we via deze actie over te brengen. Gewoon om ze te steunen en te bedanken dat ze zo hard werken."