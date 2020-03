Moeder Van Laarhoven (88) wil Johan zien voordat ze sterft en schrijft brief aan minister

Johan van Laarhoven is weer in Nederland. (Foto: Omroep Brabant)

De moeder van voormalig coffeeshophouder Johan van Laarhoven heeft een dringend beroep gedaan op minister Sander Dekker van Rechtsbescherming om haar 59-jarige zoon vrij te laten. De vrouw is 88 jaar oud, is er medisch slecht aan toe. In de brief, waarover De Telegraaf beschikt, schrijft ze: "Mijn laatste vreugde in dit leven is dat ik mijn zoon Johan nog kan zien voordat ik sterf."

De moeder van de oprichter van coffeeshopketen The Grass Company woont in Tilburg en is afhankelijk van de hulp van mantelzorgers. Haar gezondheid is fragiel en ze zit in een rolstoel.

Haar zoon werd in januari naar Nederland gebracht, nadat hij 5,5 jaar in een Thaise gevangenis had gezeten. Sindsdien heeft ze hem een keer kort gezien tijdens een bezoek aan de gevangenis in Vught. Daarvoor zag ze haar zoon zes jaar lang niet.

Klemmend beroep

Advocaat Geert-Jan Knoops zegt aan het ANP dat hij een klemmend beroep op minister Dekker doet om Van Laarhoven om humanitaire redenen vrij te laten, zodat zijn moeder hem nog kan zien.

