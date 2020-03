Het coronavirus brengt ook wat moois op gang: initiatieven voor de medemens in crisistijd

In Veghel begonnen twee mensen een Facebookgroep waar je je kunt opgeven als vrijwilliger. "Doel van deze groep is om elkaar te helpen en te steunen", laat een van de initiatiefnemers weten. "Gewoon omdat we een goede buur willen zijn voor elkaar en dat we samen deze moeilijke tijd doorkomen." Wie hulp nodig heeft, kan dit aangeven op de Facebookpagina van Coronahulp Veghel e.o. en ook mensen die wat voor een ander zouden kunnen betekenen, wordt gevraagd zich daar te melden. Een soortgelijke Facebookgroep is ook in Oosterhout opgestart.

'Gevoel geven dat heel Nederland een is'

Ook Oisterwijkse horeca-ondernemers geven op Facebook aan dat zij zich belangeloos willen inzetten voor de medemens nu hun zaken sinds zondag gesloten zijn. De ene biedt aan de komende weken gratis te werken in keukens van ziekenhuizen of zorginstellingen en de ander wil zijn voorraad uitdelen aan mensen die dit nodig hebben.

Zorgatelier Pinokkio in Eindhoven biedt haar cliënten die nu thuiszitten hulp aan bij bijvoorbeeld het doen van boodschappen of een bezoek aan een apotheek of dokter. Ook kan er iemand komen oppassen, als dit nodig is. "We willen hen het gevoel blijven geven dat wij er zijn en dat heel Nederland een is", legt Hans Aerdts uit.

Thuis! bezorgt eten in het ziekenhuis (Foto: Yori Strijbos)

Diner op locatie

Restaurant Thuis! in Mierlo was al zo aardig om personeel van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop zondag te verrassen met een diner om hen een pluim te geven voor al hun drukke werkzaamheden tijdens deze coronacrisis. En het restaurant belooft nog meer acties, onder het motto 'Yes, we can!'.

Leonie Bonants biedt mensen die in de Eindhovense wijk Blixembosch-Oost wonen en binnen moeten blijven, aan om boodschappen voor hen te doen."

'Niet in de steek laten'

Naomi van Veldhoven biedt dan weer aan om op kinderen te passen. "Ook mijn werk gaat niet door in verband met het coronavirus", legt ze uit op Facebook. "Dit betekent dat ik beschikbaar ben om op te passen op jouw kinderen, zodat jij alsnog met een gerust hart kunt werken. De ministers hebben ons opgeroepen om elkaar zoveel mogelijk te helpen, ik zet me hier dan ook graag voor in."

Wegrestaurant De Elft in Grave is sinds zondag gesloten, maar het personeel is deze maandag wel gewoon in touw. Sinds vijf uur 's nachts tot elf uur 's avonds. Lisette Siebers brengt met haar vriend Johan van Driel eten naar de chauffeurs als die met hun vrachtwagen op de parkeerplaats van De Elft staan, mits ze daarvoor groen licht krijgen. "We hopen dat het mag."

Ook de sanitaire voorzieningen bij De Elft kunnen gewoon gebruikt worden, mits er een beperkt aantal mensen binnen is. "Tenslotte staat zonder transport echt alles stil."