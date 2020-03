'Brabant helpt elkaar', Facebookgroep voor mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben

In moeilijke tijden ontstaan ook mooie initiatieven. Nu het openbare leven zo goed als stilligt vanwege de coronacrisis, bieden mensen elkaar de helpende hand. Omroep Brabant gaat daar een rol in spelen.

In onze Facebookgroep 'Brabant helpt elkaar' bieden we alle Brabanders een platform om hulp te vragen én aan te bieden.

Wil jij boodschappen doen voor ouderen?

De hond uitlaten voor iemand die niet thuis kan werken?

Wil je bellen met ouderen die nu ook geen bezoek meer mogen ontvangen?

Heb je gewoon behoefte aan een praatje, via de telefoon of Skype?

Ligt jouw bedrijf stil, maar wil je op een andere manier een rol spelen in deze crisis?

Laat het weten in onze Facebookgroep. Je kunt hier al je diensten aanbieden, maar ook om hulp vragen. Laten we elkaar zoveel mogelijk helpen! Om berichten plaatsen in de Facebookgroep, moet je lid worden van deze groep.