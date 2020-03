Basisschool vangt 33 kinderen op: als iedereen binnen is gaat de deur op slot

Een apotheker, een zorgmedewerker, iemand van de gemeente, het is een kleine doorsnee van de beroepen van de ouders die op het schoolplein met hun kinderen staan te wachten rond half negen. Het zijn de 'vitale' beroepen die de ouders volgens de overheid gewoon moeten blijven uitvoeren.

De kinderen worden daarom opgevangen op school als de ouders zelf geen opvang kunnen regelen. "Het is zo bizar om tegen het merendeel van de ouders en kinderen te moeten zeggen dat ze niet welkom zijn op school. Het is echt bizar", mijmert schooldirecteur Peter de Baar. Toch is voor 33 kinderen de school open en zijn alle gezonde leraren maandag gewoon aanwezig.

Schooldirecteur Peter van Baar op een leeg schoolplein.

"Het was behoorlijk hectisch de afgelopen dagen, tussen al het nieuws dat nooit stilstond, moest er veel geregeld worden", vertelt de directeur. Volgens hem zijn de ouders opgelucht dat hun kinderen op school opgevangen kunnen worden, maar de gehele situatie rond het coronavirus zorgt voor spanning. Dat is ook duidelijk te zien aan de gezichten op het schoolplein.

Kinderen

"De kinderen snappen wel redelijk wat er gaande is, we hebben het er in de klas ook regelmatig over gehad", zegt leraar Dirk van Iersel. Hoewel de school de natuurlijk bijna leeg is en veel vriendjes en vriendinnetjes er niet zijn, denkt hij niet dat de coronacrisis van grote invloed is op kinderen.

Dat blijkt ook wel uit het feit dat zodra de jongsten op het schoolplein komen, ze meteen gaan spelen op de speeltoestellen en hun klasgenootjes opzoeken. Slechts een enkeling klampt zich vast aan zijn vader of moeder.

Maar dat het geen dag is als alle andere blijkt toch wel als de directeur iedereen opwacht bij de deur en de ouders en kinderen toespreekt. Samen met de leraren neemt hij de tijd om uit te leggen wat de plannen zijn. Hij stelt iedereen zoveel mogelijk gerust. Als alle kinderen binnen zijn, gaat de deur op slot.

Lessen

"We gaan nu met alle leraren in gesprek over de aanpak voor de komende drie weken, want daar ligt nog wel een uitdaging", zegt De Baar. Uiteraard zijn er al concrete ideeën over hoe er toch les gevolgd kan worden, maar het moet nog allemaal wel uitgewerkt en opgezet worden en dat kost even tijd. Ook al wil De Baar dat zijn leerlingen zo snel mogelijk ook thuis aan de slag kunnen.

"Ik kan me zo voorstellen dat we in combinatie met het digitale onderwijs op afstand, lespakketjes uit gaan delen waarmee ouders en kinderen dan thuis aan de slag kunnen", zegt meester Dirk. Gedacht wordt om die pakketten dan misschien via het raam of buiten uit te delen.

"Er wordt daarmee ook wel iets van de ouders verwacht, dat beseffen we", zegt De Baar. De schooldirecteur realiseert zich dat er niet op dezelfde manier onderwijs thuis gevolgd kan worden als op school, maar dat is ook niet erg. "Er is een beetje marge in het lesprogramma dus die achterstand kunnen we aan, maar deze situatie moet uiteraard niet te lang gaan duren."

Onwerkelijk

Op het schoolplein overheerst vooral het gevoel van een onwerkelijke situatie. "Hoe raar het ook is dat de school dus dicht is, het is wel de juiste keuze denk ik", zegt meester Dirk. Het is nu aan ons als school om ervoor te zorgen dat de kinderen zoveel mogelijk blijven leren en ouders die dat echt moeten, hun werk kunnen blijven doen.

De schooldirecteur en de onderwijzer hopen dat de situatie weer zo snel mogelijk normaal wordt, maar hebben vertrouwen in hun leerlingen. "Ook al gaat om jonge kinderen, ze zijn al erg handig met PC's en digitale leeromgevingen. Sterker nog ze zijn er waarschijnlijk handiger in dan ikzelf", zegt De Baar.

Meester Dirk beaamt dat en is ook trots dat het hele team zijn schouders eronder zet om er het beste van te maken. "Het is omschakelen, maar uiteindelijk gaat het om de kinderen en dat we hier met zijn allen doorheen komen."