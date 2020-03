Personeel Amphia Ziekenhuis blij met spandoek van NAC-supporters: 'Echt fantastisch!'

Het team van de spoedeisende hulp werd maandagochtend na het werkoverleg naar buiten geleid. Het medisch personeel trof tot hun verbazing daar twee supporters van voetbalclub NAC aan. Die hadden een enorm spandoek bij zich. Het doek van twintig meter werd meteen uitgevouwen en vol trots lazen zij de tekst: "Hier werken de helden van Breda".

"We vinden het echt fantastisch", zegt Jolijn Roovers van de afdeling spoedeisende hulp. "We zijn helemaal verrast dat de NAC-supporters aan ons denken en de moeite nemen om hier naar toe te komen. Het is echt een mega-boost, we krijgen er een hele hoop positieve energie van! Super lief!"

Bekijk de video waar de NAC-fans het spandoek aan de personeel Amphia Ziekenhuis overhandigen

Verantwoordelijk voor de verrassing zijn de supportersgroepen Breda Loco's en Fr0nt76. "Bij NAC worden de spelers 34 keer per jaar als helden neergezet, maar eigenlijk werken hier de echte helden", zo zegt Collin van Fr0nt76 over de medewerkers van het Amphia Ziekenhuis,. "We vinden dat ze wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken."

Hart onder de riem

Voordat het spandoek wordt opgehangen aan de gevel van het ziekenhuis, gaan de medewerkers van de afdeling spoedeisende hulp er nog even mee aan de loop. "Hier zitten de collega's van de intensive care die in isolatie zitten", zegt een zwaaiende verpleger. "En die willen we ook even een hart onder de riem steken met het spandoek. En ook de patiënten die er met corona liggen."

Er wordt gezwaaid en gejoeld. "Het geeft een warm gevoel", zegt Jolijn Roovers over de actie. "We moeten het toch met z'n allen doen. De sfeer is vooralsnog heel goed en iedereen wil ervoor gaan. Ja, we spreken af dat het spandoek blijft hangen tot de crisis over is."

