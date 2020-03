Meer dan honderd nieuwe coronapatiënten in Brabant, nu 554 mensen besmet

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is maandag met 108 gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In totaal telt Brabant nu 554 patiënten. Zondag telde het RIVM nog 446 patiënten met een coronabesmetting in Brabant.

Het landelijke aantal positieve tests staat maandag op 1413. Dat zijn er 278 meer dan het RIVM zondag bekendmaakte.

Voorzover bekend zijn er 12 doden in Brabant te betreuren. In heel Nederland zijn dat er nu 24 mensen gestorven. De Brabantse overledenen aan het coronavirus komen uit Meierijstad (3), Tilburg (2) en Uden, Goirle, Etten-Leur, Zundert, Eindhoven, Bergen op Zoom en Boxtel met alle één. De meeste sterfgevallen zijn vaak oudere patiënten met onderliggende gezondheidsproblemen. Onduidelijk is hoeveel coronapatiënten weer beter zijn.

De grootste stijging in het aantal geregistreerde patiënten is in Tilburg. In een dag tijd kwamen er daar 16 bij, wat het totaalaantal op 84 brengt. Breda heeft echter nog steeds het hoogste totaalaantal met 86. Daar kwamen er binnen een etmaal 15 bij.

Brabants overzicht per gemeente

Alphen-Chaam: van 1 naar 2

Altena: van 10 naar 12

Asten: blijft 1

Bergeijk: blijft 1

Bergen op Zoom: blijft 4

Bernheze: van 16 naar 19

Best: van 3 naar 4

Bladel: blijft 1

Boekel: van 12 naar 14

Boxmeer: blijft 1

Boxtel: van 2 naar 3

Breda: van 71 naar 86

Cranendonck: blijft 2

Cuijk: blijft 2

Den Bosch: van 14 naar 20

Deurne: van 4 naar 5

Dongen: van 5 naar 1

Drimmelen: van 5 naar 7

Eersel: blijft 2

Eindhoven: blijft 21

Etten-Leur: van 8 naar 10

Geertruidenberg: van 1 naar 3

Geldrop-Mierlo: van 2 naar 3

Gemert-Bakel: van 16 naar 20

Gilze en Rijen: blijft 1

Goirle: van 6 naar 9

Haaren: blijft 7

Halderberge: van 0 naar 2

Heeze-Leende: van 1 naar 2

Helmond: blijft 17

Heusden: blijft 4

Hilvarenbeek: van 5 naar 4

Laarbeek: blijft 1

Landerd: van 5 naar 10

Loon op Zand: blijft 7

Meierijstad: van 34 naar 42

Mill en Sint Hubert: blijft 1

Moerdijk: blijft 1

Nuenen, Gerwen en Nederwetten: blijft 1

Oirschot: van 0 naar 1

Oisterwijk: van 6 naar 9

Oosterhout: van 5 naar 6

Oss: van 5 naar 11

Roosendaal: van 5 naar 6

Rucphen: blijft 1

Sint Anthonis: van 2 naar 3

Sint-Michielsgestel: van 6 naar 8

Someren: blijft 1

Son en Breugel: van 2 naar 4

Steenbergen: van 1 naar 2

Tilburg: van 68 naar 84

Uden: van 33 naar 43

Veldhoven: blijft 1

Vught: van 2 naar 3

Waalre: blijft 1

Waalwijk: van 8 naar 10

Zundert: blijft 3

Daadwerkelijke aantal besmettingen

Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt hoger dan het cijfer van het RIVM, zegt Sjaak de Gouw van de GGD. "Er zijn waarschijnlijk ook veel mensen met lichte klachten, die gewoon thuis uitzieken en zich dus niet melden, maar misschien wel het virus hebben. Dit virus geeft namelijk bij 80 procent milde klachten." Alleen mensen die koorts hebben, wordt geadviseerd om de huisarts te bellen.

Ook mensen die lichte klachten hebben en uit Noord-Italië komen, worden niet getest. Dat geldt sinds vrijdag ook voor huisgenoten van mensen die het virus hebben en zelf klachten hebben, zelfs als dat koorts is. Dat zij niet meer getest worden, komt volgens het RIVM door de 'toegenomen werkdruk en dreigende schaarste van testmateriaal'. Deze mensen zitten ook al in quarantaine en testen heeft volgens het RIVM 'vanuit volksgezondheidsoogpunt geen meerwaarde'. Volgens GGD-arts De Gouw zijn het uitvoeren van tests vooral relevant om te weten wáár in Nederland het virus opduikt, zodat daar maatregelen genomen kunnen worden.

